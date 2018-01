Piqué y su falso amor eterno al Barcelona: así fue el día de su infidelidad culé

En 2004 el central se marchó asqueado del trato que le daban en el club

Por negarse a renovar, lo relegaron del Juvenil A al Juvenil B

Firmó por el Manchester United cobrando más que en la Masía

Piqué durante un calentamiento del FC Barcelona en la Champions League. Imagen: Reuters

Gerard Piqué ha renovado con el FC Barcelona. Su nuevo contrato terminará en 2022. Dice el central que, de no haber renovado, se habría marchado. Habría dejado el fútbol. "No tengo la motivación de vestir otra camiseta, ahora juego al fútbol simplemente porque juego en el Barça. Si jugara en otro club, lo más probable es que lo dejara", comentó. Su fidelidad por los blaugrana ha emocionado a la masa social culé. Habla del compromiso del futurible cuarto capitán con la entidad. Compromiso ahora. No fue siempre fue así.

Hubo un día en el que el internacional español le fue infiel al Barça. Ocurrió cuando era un crío. El día que decidió que su camino estaba lejos de la Ciudad Condal. En Manchester. Fueron tiempos oscuros.

Corría el año 2004 y Piqué no era más que un crío. Un juvenil. Tampoco era el central de peso que es hoy en día. Era el nieto de Amador Bernabéu, exvicepresidente blaugrana. Su único aval (junto con una gran calidad) para exigir su continuidad en el Camp Nou.

Pero el Barça andaba liado con problemas institucionales y no lo trató como, opina la familia Piqué, se merecía el futbolista. Tanto es así que, por negarse a renovar en los términos que le había ofrecido el club (le daban siete años y Piqué quería sólo seis) fue relegado. Le bajaron del Juvenil A al Juvenil B.

Aquello fue la gota que colmó el vaso y Piqué comenzó a negociar con los clubes de la Premier League. El Arsenal parecía su destino. También le tentaron el Chelsea y el United. Finalmente los 'diablos rojos' lo contrataron con astucia y dinero.

Lo primero lo demostraron negociando con Piqué y su familia y no con el club, como estaba haciendo el Arsenal. Lo segundo fue más sencillo: solo hubo que tirar de talonario. Piqué acabó firmando por le United. Le fue infiel al club de su vida. Una infidelidad seguramente justificada, pero infidelidad al fin y al cabo.

El affair no duró demasiado. Sólo cuatro años. En el verano de 2008, y después de un paso fugaz por el Zaragoza, Piqué regresó al Camp Nou para vestir de blaugrana y formar parte del Pep Team. El resto es historia (grande) del FC Barcelona.