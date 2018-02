El Rennes ataca con dureza a Neymar en Twitter tras humillar a sus jugadores

Neymar, durante el partido ante el Rennes. Imagen: Reuters

El Rennes francés replicó este miércoles al delantero brasileño Neymar por su actitud de ayer martes en el partido de Copa de Francia y sus palabras posteriores, recordándole que el único lesionado por "una grosera falta" fue precisamente un jugador de su equipo.

"Neymar, eres un gran jugador, ¿pero quién salió (del campo) ayer por culpa de una grosera falta? Uno del Rennes, Ismail Sarr, que ya ha estado ausente de los terrenos de juego durante tres meses a causa de otra feo gesto", escribió el Rennes en perfil oficial de 'Twitter' y en relación la entrada que recibió de Kylian Mbappé y que costó la roja directa al delantero.

Además, en un 'tuit' anterior puso el video en el que Neymar se acerca a Traoré para tenderle la mano tras una falta para posteriormente retirársela mientras se reía. El Rennes acompañó la publicación de un 'Elegancia... sin resentimiento'.

El brasileño había asegurado tras el encuentro que este gesto, que le costó una amarilla, lo realizó porque es lo mismo que hace cuando juega con sus "amigos" e indicó igualmente que sus rivales le "paran con golpes" y le "provocan", pero el que también sabe provocar "con el balón". "No estoy aquí para dar golpes, no sé hacer eso. Yo me defiendo con el balón", respondió en relación a sus malabares con el partido sentenciado.