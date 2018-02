Serra afirma que Bartra es "una ganga" al lado de Laporte e Íñigo Martínez

Sevilla, 31 ene (EFE).- El vicepresidente deportivo del Betis, Lorenzo Serra Ferrer, afirmó este miércoles que el nuevo fichaje del club bético, el central Marc Bartra, se puede considerar como una "ganga fantástica" en comparación con lo pagado por el Manchester City por Aymeric Laporte y el Athletic de Bilbao por Íñigo Martínez.

Serra calificó de esta forma el pago por dos centrales de sendas cláusulas de rescisión de 65 millones de euros por Laporte y de 32 por Íñigo Martínez y, en la presentación de Bartra, aseveró: "Si tenemos en cuenta lo que han pagado por Laporte y por Íñigo Martínez, veremos que nosotros hemos tenido una ganga fantástica".

En la presentación del central procedente del Borussia de Dortmund alemán, el técnico mallorquín reflexionó igualmente sobre otros asuntos espinosos de la semana como el hecho de que el lateral mexicano del Oporto Miguelo Layún, con el que negoció el Betis, haya recalado finalmente en el eterno rival, el Sevilla.

"El Betis estaba interesado en Miguel Layún. Hablamos con él, su agente y con el Oporto. Y decidimos esperar para valorar otras propuestas. Al final no se fichó. Pero no estábamos encima de la operación. No se apostó por esa vía y punto. No hay que darle más vueltas", comentó Serra.

Agregó que si el lateral mexicano no ha venido al Betis es porque éste ha "elegido otras opciones" y, tras desearle "lo mejor en lo personal", señaló que no lo hace en el terreno deportivo y que "no hay enfado con el Sevilla", aunque sí contestó a la posición de su entrenador, el italiano Vincenzo Montella, sobre este asunto.

El técnico había señalado que "si cualquiera pudiera elegir entre el Sevilla y el Betis, elegiría el Sevilla porque puede jugar competiciones europeas", aunque "sin ánimo de crear polémica"; a lo que Serra le ha replicado que, con "con todo respeto al entrenador, hace quince días que Montella está aquí", "le han dicho que diga esto y ha dicho esto".

Acompañado del presidente del Betis, Ángel Haro, ambos han alabado el fichaje de nivel de Bartra y, en el caso de Serra, indicó que el central colma las aspiraciones en un mercado en el que ve difícil hacer algo más en las horas que quedan para su cierre.

"Marc nos da estabilidad y polivalencia. Han salido los tres futbolistas que ha querido el cuerpo técnico. Creo que podemos estar satisfechos. Esperemos también la recuperación de Sanabria y Campbell", señaló el mallorquín, para quien Bartra le da a la plantilla "más equilibrio, más fortaleza, más posibilidades".

Se refirió también al elevado número de goles encajados por el Betis y, en este sentido, se mostró convencido de que el equipo "hará algo"; y "seguro de que el míster y el equipo están trabajando para buscar un equilibrio que nos haga encajar menos goles y ganar de la mejor forma pero fortaleciéndonos".