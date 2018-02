Marc Bartra: "Quería dar un paso firme y de estabilidad porque vengo al Betis para años"

El central Marc Bartra dejó claro que con su fichaje por el Betis quería "dar un paso firme y de estabilidad y un gran paso a nivel deportivo" y dispuesto a "devolver la confianza" que han depositado en un zaguero que llega "con aún más confianza" que cuando partió hacia una Bundesliga donde se ha curtido.

MADRID, 31 (EUROPA PRESS)

"Para mí supone un paso en firme y venir a un club histórico de, para mí, la mejor liga que hay. Quería dar un paso firme, de estabilidad porque son años, no solo vengo a pasar unos meses y mi mensaje a mis representantes era eso, quería dar un gran paso a nivel deportivo", expresó Bartra en su presentación ante los medios recogida por la web del club.

El catalán desea sentirse "con confianza no solo a nivel deportivo, también en lo personal", dejando claro que quiere "ser parte de esta gran familia, de esta ciudad, con esta afición". "Siempre que doy un paso lo hago con sentimiento y esa es la manera de dar lo mejor de uno mismo", admitió.

Para el central, "ni mucho menos" es una presión mayor ser el fichaje más caro de la historia del Betis. "Conozco muy bien LaLiga y el fútbol lo va a decir todo. Quiero devolver la confianza que se ha mostrado en mí. La presión me encanta transformarla con actitud, ganas y el compromiso que debe tener todo profesional, sobre todo en un club con esta afición, filosofía y gran proyecto que está en marcha", indicó el exjugador del FC Barcelona.

Bartra quiere volver a sentirse "importante" y aportar para que el proyecto verdiblanco "vaya hacia adelante" y el equipo esté "lo más arriba posible", sin olvidar su deseo de estar en el Mundial de Rusia con España. "Mi mente siempre está en crecer y estar en un club que me dé la confianza para poder yo también darla y poder estar en la selección. Quiero dar todo para estar en el Betis y poder seguir estando en la selección", apuntó.

El defensa busca ofrecer a un equipo que encaja muchos goles su "experiencia de estos años en grandes clubes también", remarcando que en el Borussia Dortmund ha mejorado "un montón a nivel defensivo" y que le "encanta" el estilo por el que apuesta Quique Setién, con el que se siente "muy identificado" porque lleva "muchos años practicando este fútbol".

"El entrenador, sobre todo, me ha pedido que sea yo. Al final, eso es una de las mejores cosas, ser como eres y mostrarlo en el campo y por eso también la confianza. Con Tello hablé y desde el primer día me dijo que estaría encantado de que pudiera estar en el equipo. Le conozco desde que éramos niños y es especial también para mí poder contar con él como compañero", añadió Bartra sobre el preparador cántabro y su compañero, también canterano azulgrana.

"LA BUNDESLIGA TE EXIGE DEL MINUTO 1 AL 90"

El central, que también elogió a una "afición espectacular y entregadísima", cree que LaLiga y la Bundesliga "son dos ligas muy diferentes", pero que la primera "es mejor porque reúne un poco de todo". "También me siento aún con más confianza porque vengo de una liga que te exige al máximo desde el minuto uno al 90. Aunque vayas ganando 2-0, los alemanes son duros, de mente también", reconoció.

Preguntado por el atentado del año pasado que sufrió el autobús del equipo y el que fue el peor parado, el internacional ya ha "pasado página". "A nivel personal y mental, de todo lo que me pueda venir encima, difícil será que lo pueda pasar peor de lo que llegué a pasarlo. Salí de ello y no creo que nada pueda conmigo en ese sentido. Desde abril pasado, me siento muy fuerte y con ganas de exprimir la vida al cien por cien", confesó.

"Tengo claro de que vengo desde el primer día no a verlas a pasar, sino a apretar los dientes. Sé que nadie regala nada y mi misión es estar disponible en todos los partidos que pueda. El míster es que el decide, pero a eso voy, a estar disponible en todo momento", sentenció sobre su disponibilidad para el fin de semana.