La plantilla del Real Madrid lanza un pulso a Florentino Pérez y blinda a Zidane: quieren que siga la próxima temporada

El grupo quiere devolverle todo el apoyo que le ha prestado el entrenador

El motor de esta iniciativa lo lideran los pesos pesados del vestuario

Zidane charla con la plantilla del Real Madrid antes de un entrenamiento en la Champions League. Imagen: Reuters

Primero fue Zidane. El entrenador francés del Real Madrid se plantó ante el club. Ante el presidente. "No quiero fichajes", le dijo en privado. "No quiero ventas", insistió en esas reuniones. Zidane es Zidane. Un gigante que no se suele amilanar ante nada. Por eso repitió el discurso en público y convirtió el asunto en una cuestión de interés general. Ya todos sabían su postura tajante. Tanto, que frenó incluso el fichaje de Kepa. En la plantilla se aplaudió el gesto. Valentía como paragüas para protegerla. Ahora es su turno. El de los jugadores. Ahora es el vestuario del Real Madrid el que lanza un pulso a Florentino Pérez con el objetivo único de salvar a su salvador. De blindar a Zidane y evitar que salga en verano.

Cuenta Marca que el grupo se ha unido y conjurado para hacer caparazón ante el francés. Ha habido varias reuniones en Valdebebas entre los futbolistas y de ellas ha salido el compromiso firme de que todos tienen que estar a una con el técnico. Pase lo que pase en la Champions, baremo colocado en el Bernabéu para saber si dan boleto a Zizou o si continúa otra temporada más.

No se trata de un blindaje cualquiera. Lo apoyan sus máximas estrellas. Sus pesos pesados. Hombres como Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos, Luka Modric, Benzema o Keylor Navas. Todos, casualmente, protegidos por el técnico con sus palabras y gestos.

El plan es, primero, mostrar un apoyo público. Cada vez que se hable, los futbolistas repetirán el mismo mensaje: "Nadie mejor que Zidane". De hecho, en alguna declaración post partido tras ganar al Valencia ya se dejaron sentir estas palabras.

Además, los jugadores han visto las orejas al lobo y creen que una forma de salvar al técnico es mejorar su situación en LaLiga. Dar cada fin de semana una mejor imagen, remontar e incluso plantearse como reto alcanzar la segunda posición, visto que el Barça dormita ya en la primer plaza a la espera de sellar matemáticamente el título.

Todo esto dibuja un panorama similar al que ya se vio en 2015, cuando todo el grupo se volcó con Ancelotti. Sus números fueron incluso mejores que los que ahora acumula Zidane, pero acabó despedido. Lo que representa el francés para el madridismo y su cosecha de títulos le dejan, sin embargo, un margen mayor para la supervivencia. Para no terminar despedido cuando acabe la temporada.