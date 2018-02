El TAS levanta el castigo por dopaje de por vida a 28 rusos pero el COI no los "invita" a los JJOO de invierno

Todos habían sido cazados durante los JJOO de invierno en Socchi

Quedó demostrado que formaban parte de una trama organizada

Imagen: EFE

Los 28 deportistas rusos que han visto levantada la sanción de por vida por el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), por un supuesto caso de dopaje en los Juegos Olímpicos de invierno de Sochi 2014, no han sido "invitados" a participar en la próxima edición en PyeongChang (Corea del Sur), que se disputan del 9 al 25 de febrero.

Así lo indicó el COI en un comunicado, en el que expresa su "satisfacción" y "decepción" por la decisión del TAS. Primero, consideró que la confirmación de la violación de las normas antidopaje por 11 deportistas por la manipulación de sus muestras demuestra "claramente" la existencia de una "manipulación organizada" del sistema antidopaje en Sochi 2014.

Por otro lado, el COI lamenta "enormemente" que, tal y como precisa el TAS en su comunicado, los grupos de trabajo no hayan tenido en cuenta la "existencia probada" de la manipulación organizada del sistema antidopaje para el caso de otros 28 deportistas. "El TAS exige un nivel de pruebas aún más elevado que el necesario, caso del de la Comisión Oswald y de las decisiones precedentes del TAS", subrayó.

Dicha exigencia podría tener, según el COI, un "serio impacto" en el futuro en la lucha contra el dopaje. Por este motivo, el COI anunció que analizará "con atención" el fallo del TAS cuando lo tenga disponible y estudiará una posible apelación ante el Tribunal Federal suizo.

Asimismo, recordó que la decisión adoptada por la Comisión Ejecutiva del COI el pasado 5 de diciembre respecto a la participación de los deportistas ruso en PyeongChang "permanece en vigor". La Ejecutiva determinó que, debido a la suspensión de su Comité nacional, los atletas rusos no podían participar en PyeongChang más que con una invitación.

"La decisión del TAS no significa que los deportistas que pertenecen a este grupo de 28 personas serán invitadas a los Juegos. El hecho de no haber sido sancionados no confiere automáticamente el derecho a una invitación", señaló en el comunicado.

El secretario general del TAS, Matthieu Reeb, insistió en rueda de prensa en que la decisión de dicho organismo "no significa que estos 28 deportistas hayan sido declarados inocentes".