Rémy: "Elegí el Getafe porque tiene un proyecto ambicioso"

Getafe (Madrid), 1 feb (EFE).- El delantero francés Löic Rémy, que jugará cedido hasta final de temporada en el Getafe, declaró este jueves que se decidió por el club madrileño tras saber que no tenía sitio en Las Palmas, porque tiene "un proyecto ambicioso".

"Estoy contento y feliz de haber llegado al Getafe. Tuve ofertas de equipos extranjeros, pero por muchas razones tuve claro que quería venir aquí y una de ellas es que tiene un proyecto ambicioso", dijo Rémy.

El futbolista francés, que salió de la UD Las Palmas por decisión de Paco Jémez, reconoció que abandonar el equipo canario fue "una gran decepción".

"Me quería quedar y luchar por jugar en Las Palmas, pero desde ya estoy centrado en el Getafe y en los meses que estaré aquí. Me siento muy bien, hay jugadores con mucha calidad y el equipo está preparado para el partido con el Leganés", señaló.

El jugador francés reconoció, siendo "honesto", que antes de llegar a España no conocía mucho del Getafe.

"No conocía mucho del club, salvo la historia reciente de las dos finales de la Copa del Rey, pero estoy ilusionado, espero aportar y sobre todo marcar goles", apuntó.

El futbolista francés, formado en la cantera del Lyon, llegó al primer equipo francés en 2006, pero en enero de 2007 se marchó al Niza y en 2010 al Olympique de Marsella.

En enero de 2013 inició su periplo por Inglaterra. Primero en el Queens Park Rangers, después en el Newcastle y Chelsea y por último en el Cristal Palace.

El 31 de agosto de 2017, Rémy fichó dos temporadas por la UD Las Palmas, pero su etapa en el conjunto canario solo duró cinco meses en los que jugó 13 partidos y marcó seis goles.

Su salida de Las Palmas ha estado envuelta en polémica por el cruce de declaraciones con el técnico Paco Jémez, del que llegó a decir en una entrevista en el diario 'La Provincia' que su ya extécnico le trató "como si fuera un pedazo de mierda" por no comunicarle que no contaba con él.

Después, Jémez, en rueda de prensa, le contestó: "Voy a dejar claro el tema. Si no se entera lo que digo, que se compre un diccionario. Hablé con él delante de 30 personas. Remy es un mentiroso porque no cuenta la verdad. Para mí, Remy se ha acabado. No quiero saber nada de él", dijo.

Rémy, de 31 años, es internacional con la selección francesa, con la que ha disputado 37 partidos y ha marcado siete goles.