Coutinho y el Sevilla, principales protagonistas del mercado de invierno en LaLiga

1/02/2018 - 14:25

El centrocampista brasileño Philippe Coutinho y el Sevilla han sido dos de los grandes protagonistas de un mercado invernal en LaLiga Santander que ha estado agitado por otros movimientos como la marcha de Aymeric Laporte y su 'cambio' por Íñigo Martínez o por la ausencia de ellos en el Real Madrid.

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

Después de no poder concretar su fichaje en el verano por la negativa y enrocamiento del Liverpool inglés, el FC Barcelona logró por fin convencer al conjunto 'Red' para hacerse con Coutinho, principal desembolso del mercado invernal nacional.

Aunque las cifras no se han hecho oficiales, las informaciones señalan en unos 160 millones de euros lo que el conjunto catalán, sólido líder liguero, habría desembolsado para reforzar su mediocampo y traer un posible sustituto para las rotaciones de Leo Messi y Andrés Iniesta.

No fue el único movimiento que realizó el equipo que entrena Ernesto Valverde que pese a su buen momento actual no ha renunciado a reforzarse aún más en las líneas donde quizá más lo necesitaba como era el centro del campo y la defensa. En esta última, aunque la 'resurrección' de Thomas Vermaelen había dado al extremeño más opciones, ha llegado el colombiano Yerry Mina, procedente del Palmeiras, por algo más de diez millones.

Además, el FC Barcelona también ha tenido que desprenderse de algunos jugadores y han salido el veterano argentino Javier Mascherano, que puso rumbo al Hebei Fortune de la Super Liga china, y el extremo Gerard Deulofeu, que ante la falta de minutos ha vuelto a la Premier League para jugar cedido en el Watford de Javi Gracia.

Estos dos movimientos del líder de LaLiga Santander se contraponen con los de dos de sus más directos rivales, el Real Madrid y el Atlético de Madrid, que no han fichado a nadie para sus plantillas. El conjunto madridista, a 19 puntos, fue objeto de todo tipo de rumores para reforzar su portería y su delantera con los nombres de Kepa Arrizabalaga y Mauro Icardi, pero Zinédine Zidane zanjó ya a principios de enero que no quería a nadie y al final no ha habido 'sorpresas'.

Diego Pablo Simeone tampoco ha contará con nuevos componentes en su plantilla, aunque para el argentino eran menos necesarios ya que desde el 1 de enero había terminado la sanción de la FIFA y podía contar con Diego Costa y Vitolo. Por el contrario, el mediocentro argentino Augusto Fernández también se marchó en el último día a China, uniéndose a su compatriota Luciano Vietto que ya lo hizo anteriormente al Valencia, mientras que queda por resolver todavía el futuro de Nico Gaitán.

EL SEVILLA RENUEVA AÚN MÁS SU PLANTILLA

La llegada del delantero argentino fue la nota más destacada en un Valencia al que la plaga de lesiones no ha traído más piezas para la exigente segunda parte de la temporada. Tan sólo el mediocentro francés Francis Coquelin que ha dejado el Arsenal para unirse al vestuario de Marcelino García Toral.

Mucho más se ha movido uno de sus rivales por una de las plazas que dan acceso a la próxima Liga de Campeones. Y es que el Sevilla ha sido de los más activos en esta ventana de fichajes, realizando hasta cuatro más que unir a su ya renovada plantilla.

El conjunto hispalense anunció ya en diciembre la llegada del lateral izquierdo Guilherme Arana para tener un relevo para Sergio Escudero, pero en enero se ha movido en los despachos y se ha hecho con las cesiones del defensa mexicano Miguel Layún, procedente del Oporto, el mediocentro canario Roque Mesa y el delantero tinerfeño Sandro Ramírez, cedidos por el Swansea y el Everton, respectivamente. El centrocampista danés Michael Krohn-Dehli ha sido la única salida con destino al Deportivo.

El otro aspirante a la 'Champions' en la actualidad, el Villarreal reforzó su delantera por la marcha de Cédric Bakambú a China con el colombiano Roger Martínez y la vuelta de Enes Unal, cedido al Levante, mientras que para el mediocentro, ante los problemas con la lesión de Bruno Soriano, ha venido el experto y veterano Javi Fuego desde el Espanyol.

EL ATHLETIC LE ARREBATA A LA REAL A ÍÑIGO MARTÍNEZ

El Athletic Club fue otro de los protagonistas de este mercado invernal. Primero por los continuos rumores sobre su portero Kepa y su posible marcha al Real Madrid y luego por la que sí se produjo del central francés Aymeric Laporte y que provocó uno de los movimientos más sonados.

El Manchester city pagó la cláusula de 65 millones por el defensa rojiblanco para reforzar su defensa y el equipo que preside Josu Urrutia hizo lo mismo con la de 32 millones de Íñigo Martñínez, central de la vecina Real Sociedad, donde se había criado futbolísticamente pese a ser vizcaíno. El conjunto 'txuri-urdin', inmerso en un mal momento y cerca de los puestos de descenso, fichó este miércoles al mexicano Héctor Moreno para paliar esta baja.

Además, también destaca el retorno de Marc Bartra a LaLiga para jugar en las filas del Betis tras su paso por el Borussia Dortmund, mientras que el Espanyol trajo de vuelta, como cedido por la Fiorentina, del mediocentro colombiano Carlos Sáncez.

Y en la parte baja, los tres inquilinos del descenso han buscado caras nuevas para buscar la salvación. El portero ucraniano Koval, el defensa Bóveda y el centrocampista Krohn-Dehli han llegado al 'Depor', antepenúltimo, Alejandro Gálvez, Matías Aguirregaray, Gonzalo Peñalba, Nacho Gil, Peter Etebo y Emanuel Emenike a la UD Las Plamas, penúltimo, y Manuel Iturra, Alberto Bueno, Ignasi Miquel, Samu García, Isaac Success, Brown Ideye y Maxime Lestienne al colista Málaga.

Finalmente, como nota anecdótica, han desembarcado en el fútbol español un total de nueve jugadores saudíes en virtud de un acuerdo suscrito por LaLiga con el gobierno y la federación del país asiático. Así, Yahia Al-Shehri y Marwan Othmnan jugarán en el Leganés, Fahad Al-Muwallad en el Levante, Salem Al Dawsari y Jabor Issa en el Villarreal, Ali Al Namer en el Numancia, Abdulmajeed Al Sualihim en el Rayo Vallecano, Abdullah Al Hamdan en el Sporting de Gijón, y Nooh Al Mousa en el Valladolid.