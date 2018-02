Al-Shehri se presenta con el Leganés: "Si jugaré o no será decisión del entrenador"

1/02/2018 - 15:01

El saudí Yahya Al-Shehri fue presentado este jueves como nuevo jugador del Leganés y aseguró que la decisión de disputar minutos será "decisión del entrenador", además de agradecer el recibimiento de sus compañeros y desear la mejor de las suertes para la Copa del Rey.

LEGANÉS (MADRID), 1 (EUROPA PRESS)

"Quiero dar las gracias por el recibimiento. Vengo a darlo todo y mi primera impresión ha sido buena. Esperamos ganar la Copa y que salga todo bien", dijo Al-Shehri en Butarque, donde se vistió de blanquiazul por primera vez. El internacional saudí, procedente Al-Nasr Riyadh, lucirá el dorsal número 4 y jugará cedido hasta final de temporada.

"Trabajaré al máximo en los entrenamientos y si jugaré o no será decisión del entrenador. Vengo para mejorar como jugador, eso seguro", añadió el nuevo futbolista 'pepinero', que no ve problema al "cambio de costumbres" de un país a otro por muy diferentes que sean.

Así, pidió "no darle importancia a esto". "El cambio no es algo malo y no me costará adaptarme a las costumbres de España", aseguró Al-Shehri, "muy ilusionado" con su llegada a Leganés. "Es un equipo que tiene ganas y ambición y está en una de las mejores ligas del mundo. La Liga española es muy afamada en mi país", indicó.

Por último, Al-Shehri, que es uno de los fijos en la selección de Arabia Saudí que disputará el Mundial de Rusia, no tiene miedo a perder el ritmo de competición si no juega. "Vengo a dar todo lo mejor. Estos meses puede que se conviertan en una experiencia más larga. Es tiempo para demostrar de lo que soy capaz", finalizó.

AL-SHEHRI, ÚNICA INCORPORACIÓN EN INVIERNO

El mediapunta saudí es la única incorporación del Leganés en este mercado de invierno. El futbolista llega al sur de Madrid tras el acuerdo de LaLiga con la competición árabe, la cual ha supuesto la cesión de varios jugadores a otros clubes españoles como Villarreal o Levante en LaLiga Santander.

Además, la llegada de Al-Shehri se produce después de que los 'pepineros' no hayan conseguido firmar un mediocentro para paliar la salida de Erik Morán al AEK Atenas. Los intentos por hacerse con los servicios de Marc Roca este miércoles no llegaron finalmente a buen puerto.