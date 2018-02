García Pont (Espanyol): "A veces hay demasiada sangre y poco cerebro"

El vicepresidente del RCD Espanyol, Carlos García Pont, ha manifestado este jueves en relación a la solicitud de investigación a Antiviolencia sobre las palabras de Gerard Piqué o Sergio Busquets tras el derbi de vuelta de cuartos de final de la Copa del Rey que, a veces, en el fútbol hay "demasiada sangre y poco cerebro" y ha defendido la actuación de la entidad.

"Agradezco las declaraciones de algunas personalidades del barcelonismo, como Ernesto Valverde o Joan Gaspart, que fueron para poner paz. A veces en el fútbol hay demasiada sangre en el cerebro y poco cerebro, pediría responsabilidad a todo el mundo del fútbol, sobretodo a los que tienen micro", comentó en rueda de prensa.

Preguntado por el malestar del FC Barcelona, que considera que no pidió ninguna actuación tras los insultos de parte de la afición 'perica' a Piqué en derbis anteriores en el RCDE Stadium, no quiso mezclar las diferentes situaciones ni compararlas.

"Tenemos dos obligaciones, defender a nuestro club, y debemos ejercer las acciones necesarias para una defensa, y la segunda contribuir a aplacar estos cánticos y comportamientos que pueden llevar a eso. Tenemos buena relación con la directiva del Barça pero de sus acciones responden ellos", comentó.

Sobre que el derbi de esta fin de semana en LaLiga Santander haya sido declarado de alto riesgo, explicó que han pedido que no se deje entrar grupos no identificados que buscan "bronca". "Ha habido comportamientos que no ayudan a hacer de esto una fiesta deportiva como debe ser, y siempre declararemos como ingratos de cara a nuestra afición y el respeto que debemos tener a los rivales", aclaró.

"El lanzador ha sido identificado y se inicia el trámite policial que sigue la vía administrativa, y el régimen disciplinario interno. Hay unas normas y en función de lo que diga el código se hará una cosa u otra, decide el comité de disciplina", señaló sobre la identificación del aficionado que lanzó una bola de papel al portero blaugrana Jasper Cillessen en Cornellà.