Carlos Sánchez: "He venido por el simple hecho de ser del Espanyol"

1/02/2018 - 18:18

El nuevo jugador del RCD Espanyol Carlos 'La Roca' Sánchez, que llega cedido por la Fiorentina hasta final de temporada, ha señalado este jueves en su presentación que ha decidido, a sus 31 años de edad, aceptar la oferta blanquiazul por el mero hecho de poder decir que es 'perico' y disfrutar de LaLiga Santander, donde está seguro de adaptarse bien.

BARCELONA, 1 (EUROPA PRESS)

"Me han acogido muy bien y me han hecho sentir como en casa (sus compañeros). He venido por el simple hecho de ser del Espanyol. Tuve la oportunidad de jugar contra ellos y por eso estoy aquí", manifestó en rueda de prensa.

"El Mundial es una de las cosas que me han hecho venir aquí pero no es la principal. Lo más importante era venir aquí para jugar en este gran club", aseveró al respecto.

Aseguró que el encuentro con el equipo ha sido "muy positivo". "Me he encontrado con un grupo muy homogéneo, que está unido. Destacaría precisamente esto, la unión del grupo. No hay ninguna figura por encima del resto", manifestó.

Confía en poder debutar en el derbi contra el FC Barcelona en el RCDE Stadium. "Estoy ansioso por jugar ante el Barça el domingo. Estoy a disposición del cuerpo técnico. Existen todas las posibilidades de que pueda jugarlo", aportó.

"Lo más importante es estar lo más arriba posible y conseguir llegar a una competición internacional. Siempre me he adaptado a todas las ligas, en la Fiorentina llegué a jugar de central, lateral y mediocentro, aquí haré lo mismo", comentó sobre los objetivos del grupo y sus intenciones personales.

Por su parte, el director deportivo del club, Jordi Lardín, aseguró que aportará mucho al equipo. "Ha sido internacional más de 80 veces, era el perfil idóneo para esta posición. Era difícil porque había mucha competencia, pero gracias a sus agentes y a su esfuerzo económico tenemos un jugador que nos dará equilibrio, fuerza y poder en el centro del campo", argumentó.