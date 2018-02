Los futbolistas españoles que tienen complicado llegar al Mundial por su situación deportiva

Isco y Asensio celebran un gol con el Real Madrid. Imagen: Reuters

Cuatro meses quedan para que arranque el Mundial de Rusia, la cita deportiva más importante de 2018 en la que España parte como una de las favoritas para su victoria junto con selecciones del nivel de Brasil, Alemania o Argentina.



Para la cita, Lopetegui deberá convocar 23 jugadores que estén en su mejor momento, o por lo menos que tengan el suficiente ritmo de competición para llegar a la cita en las mejores condiciones.

La próxima convocatoria de Lopetegui será en marzo, donde España jugará dos amistosos ante Argentina y Alemania. En este momento, el seleccionador español tiene muchas dudas, ya que hay varios futbolistas cuya situación deportiva ha cambiado o podría cambiar en los próximos partidos.

Los dos casos más llamativos son los de Isco y Asensio. La aparición de la 'BBC' puede dejarles sin los minutos esperados. "Queremos que sean protagonistas. Es cierto que no está jugando muchos partidos, pero la temporada es muy larga y confiamos plenamente en Isco y en sus compañeros", dijo el técnico la entrega de premios de la Asociación de la Prensa de Madrid. La exhibición de España ante Italia (con los dos como titulares) todavía sigue guardada en la retina del seleccionador.

Otros casos pueden ser los de Vitolo y Thiago. Dos jugadores que eran fijos para Lopetegui, pero su situación ha cambiado. El canario está ahora en el Atlético y no está en la forma adecuada para entrar en las alineaciones de Simeone. Lleva una temporada muy irregular. En cambio, Thiago se ha perdido los últimos partidos del Bayern y Heynckes ha dado con la tecla en su ausencia, colocando a James Rodríguez como interior.

Los casos de Rodrigo Moreno y Bartra también pueden cambiar. El delantero ché está cuajando su mejor temporada como jugador del Valencia, pero la temporada de Aspas está siendo mejor y la llegada de Vietto le puede dejar con menos minutos. Aún así es uno de los fijos de Marcelino a pesar de la competencia en la delantera. Bartra acaba de aterrizar en el Betis, pero Nacho parte con mucha más ventaja.

Por último está el caso de Morata. Es muy difícil que el delantero español no esté en el Mundial, ya que es un fijo junto con Diego Costa para el ataque, pero el fichaje de Giroud por el Chelsea le puede dejar sin jugar lo esperado.

Giroud no es Batshuayi y podría arrebatar a Morata la titularidad, o por lo menos entrar en las rotaciones, algo que no hizo Batshuayi. Conte no está muy a gusto con Morata y podría contar con el francés antes que con el español. Los próximos encuentros serán clave para saber si será igual de titular que en la primera parte del curso.