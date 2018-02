Lío en el Barça-Valencia: el árbitro debió expulsar a Sergi Roberto y pudo hacerlo con Paulinho

Un nuevo atraco. Sergi Roberto debió de ser expulsado. Luis Suarez ya no se sabe qué tiene que hacer para que le saquen tarjeta. Los fueras de banda cerca del área del Barcelona se señalaban en contra del Valencia. Ya he leído mucho comentarios y todos coinciden. El Valencia cedió el terreno para intentar el contragolpe pero con lo que no contó fué con que en el Barcelona juegan 12. Y no lo digo precisamente por la afición que el campo estaba medio vacío, se nota que ya no hay turismo. El campo lo llenaban turistas a los que les daban la estelada en la puerta. Ese árbitro debe de ser apartado de esa actividad. Fuera. Fuera. Y Fuera.