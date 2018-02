Zidane y su futuro incierto en el Real Madrid: "Me da igual lo que vaya a pasar el año que viene"

"Algunos pensarán que no he pedido fichajes para reforzarme en el vestuario"

"No creo que LaLiga esté sentenciada. Vamos a ir a lucharla cada partido"

El madridismo vive pendiente del futuro de Zidane. Por ahora no está claro que vaya a seguir en la capital la temporada que viene. Él mismo dijo que sabía que se podía jugar el puesto contra el PSG si caía en Champions. Pero, pese a esa incertidumbre, el francés dice que no le importa lo que vaya a pasar con él la próxima temporada. Su único objetivo es pensar en el presente.

¿Cómo ve el partido contra el Levante?

Es otro partido, otro partido importante para nosotros. Hicimos una buena semana de entrenamiento

¿Cómo está el grupo tras el mercado invernal sin refuerzos?

Estamos aquí juntos en un momento un poco complicado. Los jugadores están metidos como cuando teníamos momentos difíciles. Algunos pueden pensar que he hecho eso para no tener problemas. Lo que sí es que confío en mi plantilla ciegamente. Lo noto. Lo vivo. Confío mucho en mi plantilla. Es lo que hay y es lo que quiero transmitir. Mi plantilla me lo devuelve. Esto no está terminado y están ahí.

Ramos ha bromeado con Mbappé en el entreno

Lo más importante es pensar en el partido de mañana, es el siguiente. luego, que se hagan comentarios durante un entrenamiento es lógico. Estamos pensando en el partido de mañana y es lo que nos importa

Se piensa constantemente en el PSG.

Lo más importante es pensar en el partido ante el Levante. Es el siguiente y es lo que nos interesa a todos. Lo que hay que saber es que estamos pensando en el próximo partido.

Jugará ahora la BBC en lugar del 4-4-2

A mí me gustan todos los jugadores y en diferentes dibujos. He cambiado de dibujo. Lo hacemos con tres arriba cuando están los tres porque es donde mejor rinden. Luego hay otras posibilidades con otros jugadores que también pueden jugar ahí. En la final de la Champions del año pasado jugamos en rombo en medio campo. Cuando tengo a los tres juegan ahí porque es su mejor posición. Bale a la derecha, Cristiano a la izquierda y Benzema en el centro.

¿Cómo ve a Isco?

No lo noto distinto. Lo que tiene que hacer es seguir trabajando porque es muy importante para nosotros. Vamos a tener nueve partidos en un mes. Es muy importante para nosotros. Hoy es Isco, mañana es Marco Asensio, al otro es Ceballos. Vosotros estáis ahí para hablar de eso y yo aquí para trabajar bien.

¿Cómo afrontar el partido contra el Levante?

Para nosotros la concentración hay que tenerla desde el minuto uno. Defensivamente estamos bien, en cada cosa estamos mejorando. A mí lo que me importa es nuestra concentración

¿Cómo está el equipo tras una semana de entreno?

Hemos tenido semana larga y es el momento para echar gasolina. Y creo que es bueno, el primer año tuvimos tres semanas para trabajar y mejoramos mucho físicamente. Cuando hay momentos para trabajar hay que aprovecharlo. Cada día estoy aquí con la máxima ilusión y preparar bien los entrenamientos

Dijo que sabía que quizá su puesto dependía de la Champions.

Me da igual lo que va a pasar el próximo año. Estoy aquí para pensar en el día a día, en cada partido. La Liga dices que está sentenciada y yo no lo creo. Vamos a seguir trabajando, vamos a seguir con la máxima ilusión. Vamos a hacer lo máximo para ganar el próximo partido.

Situación de Ramos.

Va a estar e Isco también. Van a estar con nosotros.

¿En qué se puede mejorar contra el PSG?

Es un poco de todo, sabes que cualquier partido se trabaja en todos los aspectos, pero lo más importante desde ahora, y no solo el PSG, es ganar en intensidad, en resistencia, y repetirlo más y más, esta es la idea. Trabajamos para eso, para hacer eso, la intensidad y la mejorar la resistencia.

Modric le apoyó cuando se habló de sustitutos.

Le agradezco sus palabras pero el resto es así. No sólo en el Madrid, creo que es el trabajo cotidiano de todos los entrenadores. Cuando las cosas van un poco mal se habla de recambios, pero yo pienso en seguir trabajando y mejorando.

Falta de motivación en LaLiga.

Los jugadores no piensan en el PSG, hay dos partidos de Liga y tenemos que pensar en eso. Si hacemos las cosas bien vamos a tener muchas opciones de ganar el partido. Pero nos equivocamos si pensamos únicamente en el partido de Champions. Tenemos que terminar la Liga lo más alto posible y pensar que no está sentenciada

¿Hay similitudes con su primer año en el banquillo?

En el trabajo sí, es un momento para echar gasolina y trabajar. El primer año tuvimos tres semanas para trabajar y lo hicimos muy bien, mejoramos muchísimo, ahora hay que hacer lo mismo, cuando tienes momentos para trabajar hay que meter trabajo, es fuerza, resistencia, no hay algo en particular

¿Se le ha hecho larga la semana?

Que va. Al contrario. Ha sido perfecta. Hemos tenido tiempo para prepararnos, para descansar, para estar con la familia. De vez en cuando este tipo de semanas vienen bien a todos.

La buena racha de Cristiano en esta plantilla

Cristiano está siempre ahí. Siempre le vamos a pedir más. Es nuestro jugador referente. Cuando terminamos un partido piensas que quizá lo podía haber hecho mejor, pero estoy contento con lo que hace. Lo mismo que cuando las cosas no van bien. Es parte de la temporada. Tenemos que pensar en positivo. Yo no piro el pasado. Miro que estamos en una buena racha y que tenemos que seguir trabajando.

Bale y su estado de forma.

Lo importante, para empezar, es que tenga continuidad. Que se pueda entrenar con todos sus compañeros. Nada podrá cambiar lo que es un partido, pero si vemos que entrena bien, sabemos que es un jugador diferente. Que marca diferencias. Ya ha marcado goles importantes. Sabemos que cuando coge el balón puede pasar algo.

¿Llegarán más frescos contra el PSG? ¿Qué harán en estas dos semanas?

La idea es hacer un poco de todo en todos los entrenamientos. No puedo dar detalles, pero, por ejemplo, podemos tener entrenos más largos. Eso mejora la resistencia. Hay que enfatizar en la intensidad de los partidos. Necesitamos recuperarla. Mejorarla. Es una de las cosas que preparamos. El calendario no beneficia ni al PSG ni a nosotros.