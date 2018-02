Icardi y la bronca de vestuario que puede acabar con su fichaje por el Real Madrid

Discutió con Perisic y Brozovic y sus situación en el Inter empeora

Ha roto con su agente (y novia): Mino Raiola quiere representarlo ahora

Icardi, durante un partido del Inter en Milan. Imagen: Reuters

Mauro Icardi no ha fichado por el Real Madrid en el recién clausurado mercado invernal, pero podría hacerlo para el mercado estival de la temporada que viene. Su renovación no se ha cerrado (sigue costando 100 millones) y sus problemas en el Inter siguen creciendo. El último: una fuerte bronca al descanso de su último partido contra el SPAL. En este pelea intervinieron Perisic y Brozovic. Con éste último habría incluso cortado la amistad que les unía. Una prueba: ya no se siguen en Twitter.

Lo cuenta Il Corriere dello Sport. Según este periódico deportivo, Icardi reprochó a Perisic, en pleno partido, una acción. La bronca continuó en el vestuario y en ella se metió Brozovic, croata y compatriota de Perisic. Massimo Moratti, expresidente del club no ha descartado la bronca.

Esta situación, afirma el rotativo, no haría más que ahondar en las distancias existentes con el Inter para renovar. El director deportivo, Piero Ausilio, ha afirmado que aún no se han sentado a hablar.

Podría influir que Wanda, su hasta ahora agente, ha dejado de ser su pareja. Esto deja al argentino a tiro de representantes como Mino Raiola. El italiano, cuentan desde Italia, está rondando al ariete. Podrían ser malas noticias para el Real Madrid, que no mantiene una buena relación con él, con Raiola, desde que aireó toda la negociación con Pogba para su incorporación hace dos temporadas, antes de firmar por el United.

Lo que parece claro es que Icardi dejará el Inter a final de temporada. El argentino colgó hace poco una foto en Instagram, a horas de que se cerrara el mercado invernal, en la que parecía despedirse. Se especuló en aquel momento con la opción de que fuera un fichaje inminente por el Real Madrid.