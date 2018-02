Garitano: "El Getafe está siendo muy sólido, muy constante"

Leganés (Madrid), 2 feb (EFE).- Asier Garitano, técnico del Leganés, se refirió al derbi liguero que medirá a su equipo con el Getafe y destacó el buen papel que está realizando el que será su rival en lo que va de curso.

"El Getafe está siendo muy sólido, muy constante, muy fuerte en todas las situaciones del juego. En casa y fuera. Fue capaz de darle la vuelta dos veces al marcador en el último partido con el Athletic, de ir a Sevilla y sacar el empate, de ganar los últimos partidos en casa... Tiene un equilibrio grande, domina muchas facetas del juego y eso le hace ser muy competitivo", destacó.

"Mostrará lo que ha mostrado desde el minuto uno que empezó a jugar en Primera. Ya mostró lo que era desde el principio. Aquí cuando vino no traía buenos resultados pero había jugado increíblemente bien contra rivales contra los que no tuvo la fortuna de sacar adelante los partidos. Han pasado veintiún jornadas y sigue en la misma línea, en el mismo equilibrio. Y últimamente siendo muy solvente en casa", explicó.

Sobre la situación de los suyos, apuntó: "El equipo llega bien, con un estado de ánimo bueno por cómo estamos en liga. Es un derbi y da igual muchas veces cómo llega uno u otro. Intentaremos jugar un gran partido pero sabemos de la dificultad, de lo muy fuerte que está siendo el Getafe en casa, que está sacando sus partidos y muchísimos puntos".

Garitano no cree que el cansancio que arrastran tras jugar entre semana contra el Sevilla en la Copa del Rey condicione este choque: "No buscamos excusas. Hemos creído en seguir en situación de Copa hasta el límite, hasta el final. Ahora que estamos ahí llegaremos en muy buenas condiciones y si no somos capaces de jugar un gran partido no será por el aspecto físico, será porque el rival ha sido mejor que nosotros".

"Veremos fuera de casa, en un gran ambiente también. Seguro que nos ayudará para el siguiente porque serán partidos con mucha carga emocional de grada. Veremos la respuesta que damos el domingo porque ese partido nos llevará al siguiente. Vamos a ver si somos capaces de competir bien allí en Getafe", comentó.

Preguntado por el hecho de que finalmente no llegara el mediocentro que había solicitado en invierno, declaró: "Estoy aquí para sacar rendimiento a los jugadores que tengo. Esa es la labor del entrenador. Otra cosa es que hubiese querido traer un jugador que tenía nombres y apellidos".

"Había hablado con él alguna vez y le quería para este equipo. Pero no pudo ser, no ha sido así. Cuando no es así no puedes mirar hacia atrás. Ahora sabemos qué tenemos hasta final de la temporada e intentaremos sacar lo mejor de cada uno", añadió.

Además explicó cómo han sido los primeros días en el club del saudí Yahia Al-Shehri: "Es complicado. Venir, adaptarse, a la lengua, al entrenador, a tareas, a compañeros... Vamos a dejarle tranquilo que se vaya adaptando y a partir de ahí le iremos conociendo un poco mejor".