Bordalás: "Hay pocas que no me gusten del Leganés, es un buen equipo"

Getafe (Madrid), 2 feb (EFE).- José Bordalás, entrenador del Getafe, elogió las virtudes de su próximo rival, el Leganés, del que dijo que es "un buen equipo y hay pocas cosas" que no le gusten, y destacó la importancia de lograr los tres puntos en el derbi madrileño del sur de la Comunidad de Madrid.

Esta jornada, el Getafe recibe por primera vez en el Coliseum Alfonso Pérez, en la máxima categoría, al Leganés.

"Sabemos que hay una gran rivalidad, lo vimos en la primera vuelta. Son dos localidades muy cercanas, dos equipos de Primera, a priori se prevé partido muy igualado y se vive con mucha pasión por parte de ambas aficiones. Veremos si somos capaces de conseguir la victoria y dar una alegría a la afición", dijo Bordalás.

El técnico azulón no quiso entrar a valorar si el Getafe o Leganés están por detrás de Real Madrid y Atlético en una supuesta clasificación de clubes de la región.

"Hay muchos equipos en Madrid y todos tienen una gran historia. No pienso que seamos el tercer o cuarto. Pienso que somos el mejor equipo de Madrid", señaló Bordalás, que pasó a hablar del Leganés, dirigido por Asier Garitano.

"Hay pocas cosas que no me gustan del Leganés. Viene demostrando que está haciendo bien las cosas y obviamente no es un equipo que se le vean puntos débiles. Todos los tenemos, pero lo destaco como un buen equipo que lo está demostrando. Sabemos que tendremos que competir a un gran nivel para sacar el partido adelante", apuntó.

Bordalás valoró positivamente la continuidad del portero Vicente Guaita en la plantilla, después de que tuviera ofertas para salir en el último mercado de invierno.

"Estamos todos contentos porque es un gran portero, lo viene demostrando todo el campeonato y es una buena noticia para el equipo que se quede", declaró.

Una de las incorporaciones en este mercado de invierno ha sido el delantero francés Löic Rémy, que ha sido cedido por la UD Las Palmas.

"Rémy está con mucha ilusión y con muchas ganas. Aunque ha estado parado desde Navidad tiene buen físico y tiene posibilidades de estar en la convocatoria", concluyó.