Xavi: "El nivel de los jugadores mejora y Messi sigue siendo el mejor"

2/02/2018 - 16:06

El jugador Xavi Hernández sigue insistiendo que su excompañero en el FC Barcelona Leo Messi sigue siendo "el mejor" del mundo pese a que el nivel físico y técnico del resto de jugadores aumenta año a año, pero ha añadido que el argentino lleva una década en todo lo alto y que por ello es también el mejor "de la historia".

BARCELONA, 2 (EUROPA PRESS)

"Para mí Messi es el mejor futbolista de la historia porque lleva diez años marcando diferencias. Ahora con el nivel técnico y físico de los jugadores, que cada año mejora, sigue siendo el mejor... Es un futbolista increíble, no sé si veremos a uno parecido", aseguró en una entrevista a 'uefa.com' recogida por Europa Press.

El de Terrassa añadió que el '10' domina todas las facetas del juego y que eso es "prácticamente imposible". "Messi es tan ganador, que marca diferencias por ese carácter tan competitivo que tiene. Es un ejemplo para el fútbol y para cualquier niño que empiece en el fútbol", comentó.

Xavi, formándose para ser técnico mientras apura sus últimos años como futbolista profesional en Catar, subrayó que en su familia el fútbol es una pasión. "Nos divierte y por suerte he tenido la oportunidad de ganarme la vida a nivel profesional y de estar en el Barcelona. Para mí ha sido un lujo y un honor jugar tantos años para el Barcelona", comentó.

Antes de jugar ya se sabía la historia del club, y sobre Wembley 1992 y la primera Copa de Europa, tiene claro que fue donde empezó la era ganadora del Barcelona que "dura hasta ahora". "La semilla la puso Johan Cruyff, el 'Dream Team' con Guardiola, Laudrup, Stoichkov y los diferentes jugadores nacionales. Esa generación de futbolistas liderada por Cruyff fue un poco el espejo para todas las generaciones que hemos venido a posteriori", reconoció.

"A partir de entonces el club consiguió ser un poco más ganador que antes y se han cosechado muchos títulos con una manera concreta de jugar al fútbol que nos hace ser respetados en todo el mundo", apuntó hablando en presente y como si todavía fuera parte del club.

Y es que lleva consigo siempre, ahora en Catar, los valores y el juego aprendidos en Barcelona. "No es solo una escuela de fútbol, sino una escuela de vida porque allí te enseñan a respetar, a valorar al compañero. El fútbol es un juego colectivo y allí te enseñan a que también debes pensar en el compañero, a que hay un entrenador y que hay que respetar los valores colectivos", remarcó.

Xavi reconoció que para él un momento "muy especial" fue su debut en la 'Champions' en Manchester. "Solo el ir convocado y estar en lista fue increíble. Van Gaal me hace calentar y en ese momento Beckham mete una falta por toda la escuadra que nos pone 3-2 abajo. Nada más salir logramos empatar gracias a Luis Enrique y ellos se quedan con diez jugadores. Teníamos la posesión del balón y era una sensación especial. Fue un debut de ensueño en Old Trafford", rememoró.

Pero el catalán se queda con el título alcanzado en 2009 en Roma, precisamente ante el United. "No disputar ni un minuto de la final de 2006 por esa lesión de cruzado hizo que no me sintiese del todo partícipe y tenía una espinita clavada por jugar una final de la 'Champions'", indicó.

"El fútbol me dio la oportunidad de jugarla en 2009, además me nombran mejor jugador del partido ganando la final frente a un gran Manchester United* Todo el mundo recuerda esa final como un Barcelona extraordinario e histórico", se sinceró.

Preguntado por cómo fue su adiós del Barça, Xavi confiesa que tuvo una despedida "inmejorable". "Ganamos el triplete, conquistamos la 'Champions' en Berlín, y aunque no fui tan partícipe, me sentí feliz de ser capitán, de levantarla y de formar parte de un equipo también histórico", celebró.