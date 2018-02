Calleja: "Si las cosas funcionan cuanto menos lo toques mejor"

2/02/2018 - 18:29

El entrenador del Villarreal CF, Javi Calleja, ha comentado este viernes que no tiene la intención de hacer grandes cambios en la forma de jugar de su equipo pues considera que las cosas están yendo por buen camino, si bien ante Real Betis en el Benito Villamarín augura un partido complicado sobretodo en la lucha por la posesión.

BARCELONA, 2 (EUROPA PRESS)

"Cuando las cosas funcionan, cuanto menos lo toques mejor. Pero no me gusta basarme solo en el resultado, lo que me convence es el juego", aseguró en rueda de prensa sobre el momento que vive el equipo.

Tras ganar a la Real Sociedad (4-2) en casa, ahora confía en seguir sumando puntos en base a su juego. "Tenemos que seguir siendo como digo siempre nosotros mismos, mantener la personalidad que estamos teniendo en cualquier campo", manifestó.

"El Betis juega muy bien al fútbol, tiene una propuesta siempre de llevar la iniciativa con balón siendo muy ofensivos. Es difícil quitarles el balón y tener una posesión más alta que el Betis, pero es una de las claves del encuentro", aseguró al respecto.

Por ello cree que deben ser "fuertes" para aguantar la presión rival. "Jugamos en su casa y contra un rival que siempre tiene la propuesta de tener el balón y desgastarte a través de la posesión nos tenemos que adaptar y saber que va a tocar sufrir en ciertos momentos", aceptó.

Calleja celebró tener de vuelta a Álvaro así como poder contar con el refuerzo de Javi Fuego. "Ya empiezo a poder elegir. Se van recuperando, todavía quedan algunos jugadores por incorporarse, pero es verdad que vamos sumando efectivos. Es una gran noticia", se sinceró.

"Se aprieta otra vez el calendario, vendrán los partidos de la Europa Legue y habrá otra vez partidos entre semana. Esperamos tener a todos los jugadores para seguir en la línea que llevamos, sumando puntos y estando arriba", concluyó.