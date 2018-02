Garitano: "El cansancio no será una excusa"

2/02/2018 - 19:19

El entrenador del Leganés, Asier Garitano, aseguró que "el cansancio no será una excusa" de cara al derbi de este domingo ante el Getafe (12 horas) y explicó que su rival es un equipo "muy sólido y muy equilibrado" que "domina muchas facetas del juego".

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

"El Getafe está siendo muy sólido, muy constante y muy fuerte en todas las situaciones del juego. En casa y fuera. Fue capaz de darle la vuelta al partido del Athletic, de ir a Sevilla y sacar el empate, de ganar los últimos partidos en casa... Es un equipo muy competitivo", analizó el de Bergara en rueda de prensa.

"Mostrará lo que ha mostrado desde el minuto uno que empezó a jugar en Primera (...) Han pasado 21 jornadas desde que vino a Butarque y sigue en la misma línea, en el mismo equilibrio. Y últimamente siendo muy solvente en casa", destacó Garitano, que también puso énfasis en sus pupilos.

El técnico vasco afirmó que sus jugadores "llegan bien". El estado de ánimo es bueno, pero al final es un derbi y da igual muchas veces cómo llega uno u otro. Intentaremos jugar un gran partido pero sabemos de la dificultad y de lo fuerte que está siendo el Getafe en casa, que está sacando muchísimos puntos", añadió.

Sin embargo, el míster pepinero no cree que el cansancio les pueda lastrar después de haber jugado ante el Sevilla en semifinales de Copa. "No buscamos excusas. Hemos creído en seguir en situación de Copa hasta el límite, hasta el final. Ahora que estamos ahí llegaremos en muy buenas condiciones. Si no somos capaces será porque nuestro rival ha hecho un gran partido", indicó antes de afirmar que es "un partido más". "Para la gente es importante, pero es una jornada más", reiteró.

Por último, Garitano fue preguntado por la llegada del saudí Yahya Al-Shehri, que lleva dos entrenamientos con el primer equipo. "Hay que dejarle tranquilo (...) Yo estoy aquí para sacar rendimiento a los jugadores que tengo. Otra cosa es que hubiese querido traer a otro jugador con el que ya había hablado con él", dijo sin revelar el nombre.