Bordalás, de cara al Leganés: "No se le ven puntos débiles en este momento"

2/02/2018 - 19:20

El entrenador del Getafe, José Bordalás, destacó que el Leganés llegará este domingo (12:00 horas) al Coliseum en el mejor momento anímico de la temporada" por alcanzar las semifinales de Copa del Rey, a la vez que anticipó que el nuevo fichaje Mathieu Flamini "empezará este sábado con el grupo" y que Loïc Rémy tiene "posibilidades" de jugar ante el cuadro 'pepinero' en el derbi del sur de Madrid.

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

"No creo que nos beneficie. Al contrario, está con un talante muy bueno, anímicamente en el mejor momento por alcanzar las semifinales y eliminar al Real Madrid. Nos van a exigir mucho y compiten muy bien. No nos podemos despistar ni un instante porque no se le ven puntos débiles en este momento", declaró el técnico alicantino en rueda de prensa.

El preparador azulón reconoció la "rivalidad", pero dijo que existe "una buena relación". "Hay una gran rivalidad, son dos equipos de municipios muy cercanos, con los mismos puntos y se vivirá con mucha pasión por las dos aficiones pero existe una buena relación entre ambos", valoró.

"Estamos en un momento importante de la temporada pero aún no hemos conseguido nada. Es un grupo fantástico y con ganas de hacer algo importante", añadió en relación a su equipo.

Bordalás también analizó la llegada del nuevo fichaje, el ex del Arsenal Mathieu Flamini. "Está ya con nosotros. Empezará con el grupo mañana. Viene para aportar y estamos contentos. Intentaremos que coja el mejor estado de forma cuanto antes. Estuvo con nosotros después del parón y aguantó bien las sesiones. Es un chico que tiene entrenador personal y no se ha dejado. Esa experiencia nos puede ayudar. Lo tendremos controlado", avisó.

Además, preguntado por otra de las llegadas como Loïc Rémy, el alicantino anticipó que tiene "posibilidades" de jugar el domingo. "Él ha venido con ilusión y ganas. Es un jugador que aunque ha estado parado desde Navidad, tiene un físico muy bueno. Le ha costado, decidiremos este sábado pero tiene muchas posibilidades de entrar en la convocatoria", afirmó.

Por último, el preparador azulón declaró que Vicente Guaita "es un gran portero y lo está demostrando y es una buena noticia" que se quede para él y para el equipo ante los rumores de su posible salida en el mercado de invierno.