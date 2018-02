El Ciutat de Valencia, campo fetiche para Cristiano y el Real Madrid

Madrid, 2 feb (EFE).- El portugués Cristiano Ronaldo regresa a uno de sus estadios preferidos en España, el Ciutat de Valencia, donde marcó en sus cuatro últimas visitas, con triunfos en todas ellas del Real Madrid, y ante un Levante al que ha endosado once tantos.

Tan solo el argentino del Barcelona Leo Messi supera a Cristiano como máximo goleador en partidos contra el Levante. Dieciséis dianas le ha marcado por once del portugués, que es el jugador que más goleó al conjunto valencia en la historia del Real Madrid, por delante del holandés Van Nistelrooy, que lo hizo en siete ocasiones.

Cristiano marcó por primera vez en casa del Levante en la temporada 2012-13, cuando abrió el camino al triunfo madridista (1-2). Al siguiente año fue el gran protagonista de una remontada en los últimos compases del partido, cuando vio puerta en el tiempo añadido (2-3).

En las dos últimas visitas madridistas no ha faltado Cristiano a su cita con el gol. Ayudó con un doblete en la victoria más amplia del Real Madrid en sus once visitas, un 0-5 en la campaña 2014-15. Y repitió en el último precedente, hace dos temporadas, cuando marcó el primero en un cómodo triunfo blanco (1-3). Sumados a los goles marcados en el Santiago Bernabéu, el portugués acumula once dianas frente al Levante.

El Real Madrid tan solo salió derrotado en una ocasión del Ciutat de Valencia, por 1-0 en 2011 con un tanto de Arouna Kone. Un curso antes logró puntuar por primera vez al sostener el empate a cero inicial.

Son los dos únicos pinchazos del Real Madrid en un estadio donde venció nueve veces y presenta unas cifras de 23 tantos a favor (2,1 por encuentro) y sólo seis en contra.