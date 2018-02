Quique S. Flores: "No pienso en otra cosa que no sea ganar"

Sant Adrià de Besòs (Barcelona), 3 feb (EFE).- El entrenador del Espanyol, Quique Sánchez Flores, ha asegurado en la sesión previa al partido de mañana contra el Barcelona en el RCDE Stadium que no piensa en otra cosa "que no sea ganar, porque creemos que es posible y no hablamos de otra cosa".

El técnico, de hecho, ha explicado que después de los dos derbis anteriores, correspondientes a la ida y la vuelta de los cuartos de final de la Copa del Rey, "no tenemos ninguna herencia negativa". "Tuvimos opciones y se redujo a un rival con muchas herramientas, salimos satisfechos de cómo competimos", ha dicho.

En este tercer derbi, Quique Sánchez Flores ha insistido en la importancia del aspecto anímico: "En un partido así entran muchas emociones y sensaciones. Representamos un sentimiento y eso se tiene que notar en el campo. Aunque debemos ser equilibrados y jugar con inteligencia".

Quique ha mantenido que prefiere no apelar a la épica "porque eso ocurre cuando estás necesitado y no vamos en ese camino". "Nuestro principal objetivo es estar siempre dentro del partido ya que con el Barcelona hay un riesgo de que te deje fuera", ha advertido el preparador blanquiazul.

El técnico se ha desmarcado de cualquier polémica extradeportiva y se ha mostrado convencido del buen comportamiento de la afición periquita. "Siempre hemos dado unos niveles de educación altísimos, somos un club espectacular. Estamos orgullosos de los nuestros", ha aseverado.

Por otra parte, Quique ha valorado su reunión, el pasado martes, con el presidente Chen Yansheng: "Es muy importante para el club que se hable y que se diga lo que se piensa. Se ha llegado a claves que serán importantes para el futuro de la entidad".