Mendilibar: "El partido frente al Sevilla puede ser uno de los mejores del Eibar en Primera"

3/02/2018 - 16:55

El entrenador del Eibar, José Luis Mendilibar, ha calificado el partido de su equipo como un encuentro "completo en todos los sentidos" y "de los mejores" que ha hecho el conjunto armero en LaLiga Santander, después de la contundente victoria que el conjunto vasco ha conseguido frente al Sevilla (5-1), frenando la buena racha del club hispalense.

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

"No sé, visto el rival que teníamos enfrente, el juego que hemos hecho, las ocasiones que hemos hecho, lo que no hemos dejado hacer al rival también... Muchas veces pensamos solo en lo que hacemos nosotros, en el juego ofensivo, en los goles, en las ocasiones, parece que el fútbol es solo eso, y parece que no dejar hacer al rival no es fútbol y creo que hoy hemos hecho un partido completo en todos los sentidos", manifestó en rueda de prensa después del encuentro.

El partido se le puso de cara al Eibar, con un gol de Kike en el primer minuto, que dejó al Sevilla tocado para el resto del encuentro. El cuadro dirigido por Mendilibar se mostró muy superior durante todo el choque, ganando el pulso a su homólogo en el banquillo sevillista, Vincenzo Montella.

"Hemos empezado desde el minuto uno, con el gol, y creo que hemos terminado en campo contrario, en el área contraria, intentando hacer más goles, y no sé si es el mejor, pero puede ser uno de los mejores partidos del Eibar en Primera", afirmó Mendilibar.

Por otra parte, el técnico de Zaldibar también habló de las enormes diferencias presupuestarias entre los dos grandes del fútbol español, Real Madrid y Barcelona, y el resto de equipos. Además, negó que sus jugadores fuesen minusvalorados por tener menos presupuesto que los demás.

"El fútbol es así. Hoy en día, porque pagues 20 por uno no sabes si te va a dar lo que vale o te va dar lo que vale uno de 30. Son personas, que también sufren cuando tienen rivales que les complican las cosas, y no solo los presupuestos cuentan a la hora de mirar clasificaciones. Estamos igual exceptuando los que tienen un presupuesto desorbitado con respecto a los demás, que con un solo jugador desequilibran al resto, y si ese uno juega en el equipo rival, igual es al revés", confesó.

"Quitando esos dos equipos, los demás nos podemos pegar y no hay tantas diferencias. Luego, a la larga en una temporada, por supuesto, tienen más ventaja los equipos que tienen esos presupuestos, pero en el mano a mano, en el cara a cara, en un partido, puede pasar cualquier cosa", matizó el preparador vizcaíno para finalizar.