El Real Madrid se deja empatar dos veces por el Levante y sigue en caída libre en LaLiga

El tito Floren es el principal problema. En un club de fútbol cada uno tiene que estar a lo suyo y sin embargo en el el RM parece que al presidente ( como si fuese un César ) se le permite todo.



Espero que los socios del RM , que son sus dueños , a diferencia de la gran mayoría del resto de clubes de fútbol no se arrepientan de haber votado tantas veces a Florentino '' Pelotazos '' Pérez ni se den cuenta de que su amado club ya no les pertenece sino que están en otras manos. Conociendo al personaje en cuestión ... me temo lo peor