Zidane: "Tenemos que estar listos, podemos evitar el segundo gol"

3/02/2018 - 23:48

El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, reconoció como "duro" el desenlace del duelo de este sábado ante el Levante, donde los blancos cedieron un empate (2-2) en el minuto 89 de la jornada 22 de LaLiga Santander, un nuevo tropiezo que les obliga a "trabajar más" sin querer pensar aún en la eliminatoria de Liga de Campeones ante el PSG.

"Controlamos el partido, sobre todo en la primera parte, y en la segunda hacemos lo más difícil que es volver al partido y meter el segundo. Luego tenemos que estar listos, podemos evitar el segundo gol. No lo hacemos y estamos fuera de la jugada. Es duro porque son dos puntos perdidos", afirmó en rueda de prensa.

Además, el técnico galo fue preguntado por la facilidad de pillar al Madrid a la contra. "Significa que hay que trabajar más todavía, porque esto es fútbol. El rival está ahí para meterte en dificultades pero el segundo lo podemos evitar después de tener ventaja. Me molesta porque además trabajamos eso", apuntó.

"Sabemos que el rival en un contraataque te puede hacer daño y han tenido cuatro ocasiones y se llevaron dos goles", añadió, antes de responder a la lucha por la liga. "Veremos. No está sentenciada hasta el final. Son muchos puntos, y dos perdidos hoy con el partido controlado. Había que lograr una tercera victoria seguida y no la conseguimos", dijo.

Además, el técnico del Madrid fue preguntado por la sustitución de Cristiano Ronaldo en el minuto 82. "Le cambié porque quería meter un jugador en el medio, un poco más de fuerza en el centro del campo", apuntó un Zidane que terminó con el portugués y Bale en el banquillo.

Por último, Zidane insistió en no estar preocupado ni por el equipo ni por su puesto. "No estoy preocupado. Lo único, estamos disgustados con el resultado que estaba a nuestro favor y que no conseguimos la victoria. Tenemos un partido la semana que viene y después en Champions. Voy a pensar en el próximo partido", finalizó.