¿Se enfadó Cristiano Ronaldo con Zidane tras ser sustituido en el minuto 81 del Levante-Real Madrid?

Ronaldo no está aportando NADA al equipo.



Nunca ha sido un pelotero (porque no sabe); pero ahora mucho menos. No se puede combinar con él porque todos los balones que le den los pierde.



Le dan cientos de balones al área para que remate y falla hasta los mas fáciles.



Se tira por todo en lugar de pelear la pelota



No defiende, como no lo ha hecho nunca.



No tiene velocidad, le pasa cualquier defensa, incluso dándole unos metros de ventaja.



En suma: Mi opinión es que ya no sirve para un equipo como el Madrid.



Tal vez sirva para alguno de segunda que no sea muy exigente.