Jémez: "Vamos a intentar ser nosotros mismos en versión mejorada"

4/02/2018 - 14:30

El entrenador de la UD Las Palmas, Paco Jémez, ha asegurado que en el duelo de este lunes ante el Málaga (21.00 horas) intentarán ser ellos mismos "en versión mejorada", y ha afirmado que todo pasará por "no dejarles pensar" y hacerles un partido "incómodo".

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

"Es un partido muy importante, vamos a intentar ser nosotros mismos en versión mejorada, y queremos que el rival se sienta incómodo. Tenemos que centrarnos en nosotros, jugar sin ansiedad. El Málaga tiene nuevo entrenador y es un equipo que quiere reencontrar su solidez defensiva", declaró en rueda de prensa.

Además, el preparador andaluz explicó que espera un partido "de mucha intensidad". "Todo pasa por no dejarles pensar, agobiarles y hacerle el partido incómodo", afirmó. "A nosotros nos importa hacer bien nuestro trabajo, y ganar partidos. Si ganamos estaremos en una posición que hace tiempo que no la veíamos", señaló.

Por otra parte, explicó que no forzará el debut de los fichajes en el mercado invernal hasta que no estén listos. "No vamos a contar con nadie que no esté para competir, los que están convocados son los que nos pueden aportar cosas. El club ha hecho un esfuerzo para fichar y entiendo las dificultades del mercado invernal", manifestó.