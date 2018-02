José González: "Queremos ser un equipo muy competitivo"

4/02/2018 - 14:40

El entrenador del Málaga, José Gonzalez, afirmó que el equipo "va a crecer seguro" a partir de "una base muy sólida", y que su idea es "ser un equipo muy competitivo", en la previa del partido de este lunes ante Las Palmas (21.00 horas), para el que afirmó tener "las ideas muy claras".

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

"Queremos ser un equipo muy competitivo. Que el contrario, cuando entre en el campo, sepa que va a tener un hueso. El equipo va a crecer seguro, y tenemos una base bastante sólida en la que asentarnos para poder crecer", aseguró el técnico malaguista en la rueda de prensa previa al partido.

El choque ante Las Palmas puede ser vital, ante un rival en su misma lucha. "Hablar de finales hace que el jugador tenga más intensidad. Aunque creo que esa intensidad la va a tener siempre, porque lleva un escudo y se deben a muchísima gente que tiene una pasión por él. Son profesionales. Al final siempre va a haber un partido de después, y de aquí al final hablaremos de muchas finales porque nuestra situación es incómoda. Para nosotros es un partido muy importante, como van a ser todos", subrayó.

No obstante, González no quiere pensar más allá del partido del lunes, para el que reconoció tener "las ideas muy claras". "Nosotros vamos a jugar mañana en el Estadio Gran Canaria y es a lo que me tengo que atener. Llevamos una semana muy larga preparando el partido a conciencia y creo que hemos trabajado bien. Las ideas de lo que hay que hacer para ganar ese partido están muy claras", confesó.

"Durante los fines de semana vamos a tener resultados beneficiosos para nuestros intereses y otros negativos. Es lógico que los demás aprieten y es lo que tenemos que hacer nosotros. Yo creo que estamos apretando, estamos compitiendo. Hemos tenido posibilidades de ganar y es de lo que se trata, de que mañana veamos un equipo que tenga posibilidades de ganar y que nos hagamos con los tres puntos", explicó el gaditano.

Por último, González hizo hincapié en la importancia que han tenidos las incorporaciones en el mercado de invierno a la hora de hacer una plantilla "más competitiva". "Un equipo que estaba con una cantidad de puntos inferior a la que se deseaba, necesita recambios para que pueda crecer el nivel de competencia en la plantilla. Eso es lo que se buscaba. Es ahora una plantilla amplia en número, pero también más competitiva y eso nos va a permitir crecer", concluyó.