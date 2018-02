Mantovani: "Nos vamos satisfechos con el trabajo que hizo el equipo"

Getafe (Madrid), 4 feb (EFE).- El argentino Martín Mantovani, defensa central del Leganés, se mostró contento con el trabajo realizado por los suyos tras el empate a cero cosechado ante el Getafe en el Coliseum Alfonso Pérez.

"Nos vamos satisfechos con el trabajo que hizo el equipo. Hoy se nos pedía darlo todo y que la imagen fuese muy positiva para lo que venía el miércoles. El equipo disputó bien el partido, tuvimos una al final. Pero también sufrimos", explicó.

"Es un derbi, un partido muy intenso y hay que adaptarse. Yo creo que el equipo respondió. En la segunda parte entraron un poco mejor que nosotros pero a medida que fue pasando el tiempo el equipo se sintió mejor. Estos partidos son diferentes, la gente los vive diferentes. Y tienes que darlo todo", comentó también.

Mantovani no cree que el duelo de vuelta de semifinales de la Copa del Rey ante el Sevilla que disputarán la próxima semana les condicionara en esta ocasión: "No creo que el partido del miércoles haya pesado sobre lo de hoy. Nosotros sabíamos que lo de hoy era un derbi, un partido muy importante para nosotros y para toda la gente que está detrás. No creo que haya sido diferente".

Sobre una ocasión de la que dispuso para hacer gol, indicó: "Hubiese sido muy bonito, precioso. La pelota se fue al lado del palo. Me hubiese encantado que hubiese entrado, hubiese sido precioso marcar en el campo del Getafe".

Además también se le preguntó sobre la posibilidad de que este haya sido su último derbi contra los azulones ya que todavía no ha renovado: "Espero que no, espero que pueda seguir en el club. Pero son decisiones que ya no dependen de mi".