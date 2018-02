Jordi Mestre, vicepresidente culé, admite que Neymar "jugó al gato y al ratón" con el Barcelona

El vicepresidente del FC Barcelona, Jordi Mestre, ha asegurado que el delantero brasileño Neymar jugó "al gato y al ratón" con el club antes de fichar por el Paris Saint-Germain, y ha afirmado que si hubiese sido claro con ellos habrían podido llegar a un acuerdo amistoso.

"Jugó al gato y al ratón con nosotros. Llegó un punto en el que ya vimos por dónde iban los tiros y por eso le dijimos que no le pagaríamos la prima de renovación", afirmó en una entrevista al diario Sport.

El PSG pagó 222 millones de euros para activar la cláusula de rescisión de Neymar con el Barcelona el pasado agosto, lo que le convirtió en el jugador más caro de la historia del fútbol.

El Barcelona pensó que Neymar iba a quedarse en el club y Mestre dijo que estaba seguro al 200 por ciento de que el brasileño estaría en el Camp Nou esta temporada. "Más que el fondo, lo que más me dolió fueron las formas. Estuvimos toda una gira hablando con él, con su padre (...) y no fueron transparentes", indicó.

"Si él nos viene y nos lo dice 'me quiero ir', como hicieron antes Cesc, Pedro, Alexis, Mascherano... nos hubiéramos puesto de acuerdo. Lo que no puedes hacer es ir mareando la perdiz", prosiguió. Neymar y sus representantes no respondieron a las peticiones de comentarios de Reuters.

El brasileño renovó su acuerdo con el Barcelona en julio de 2016, lo que implicaba que se le daría un bonus de 26 millones de euros por la renovación. El Barcelona no lo pagó y depositó el dinero en un notario. La FIFA investiga una reclamación del delantero por el asunto.

Mestre dijo que el comportamiento de Neymar provocó inflación en el mercado de fichajes. "A nosotros no nos dijo nada. Si lo hubiera hecho, el PSG lo hubiera podido fichar por menos dinero y a nosotros nos hubiera costado menos dinero fichar", dijo el directivo. "Lo que provocó el comportamiento de Neymar fue inflacionar el mercado. Nos hubiéramos ahorrado mucho dinero y mucho ruido mediático", finalizó.