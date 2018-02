Piqué insiste en su idea del "Espanyol de Cornellá" porque "están desarraigados de Barcelona y tienen un propietario chino"

Normal que se quieran ir de España. El odio que se engendra desde Madrid por personajes como Pedrerol el resentido y vendido a los euros del CEO del año y otras personalidades hacen que unos personajes que aman su España (no la España de todos) insulten a quien no piense como ellos. Al final, el Español de Cornellá del accionista chino se va a convertir como el PP en una maquina de generar independentistas. Yo soy español y cada dia me cansa ver como quieren meter el Real Madrid como en el franquismo, y por eso me posiciono con Pique y el FC Barcelona en este caso. Los noticiarios cada dia me molestan mas, no soporto ver al defraudador portugues sonriendo dia si y dia tambien. Porque ese portugues si es un problema, no paga impuestos y por eso hospitales madrileños no pueden arreglar sus fallas, como el 12 de Octubre.