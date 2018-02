¿Podría ser James Rodríguez el primer fichaje del Real Madrid?

El colombiano, cedido al Bayern, se está saliendo en los últimos partidos

Su préstamos a los bávaros dura hasta 2019: no podría regresar

En 2019 será el Bayern el que decida si lo ficha o no por 42 millones

James Rodríguez celebra el gol que marcó el pasado fin de semana al Mainz. Imagen: Reuters

James Rodríguez (26 años) salió este verano del Real Madrid enfadado. Triste. Él no quería dejar al flamante campeón de Europa, pero su mala relación con Zidane le empujó a la despedida. Ese adiós se confirmó, en verdad, el día que los blancos levantaron la Duodécima. El mediapunta no fue ni convocado. En los festejos, no quiso saludar al entrenador. El Bayern y su cesión exprés parecía una solución de emergencia para arreglar el problema. Baviera no era su destino favorito. Le costó arrancar pero ahora brilla en el equipo del veterano Heynckes.

Este sábado marcó un golazo de volea. Lleva cuatro. Y siete asistencias. Números que hacen pensar en que su retorno al Madrid, ahora que los blancos andan en crisis, no sería nada descabellado. Un refuerzo interesante. Él quiere.

Lo cuenta hoy el diario As. Pero no puede. No al menos hasta 2019... y no dependerá de él la decisión. Tampoco del club. El préstamo a los germanos es de dos temporadas. Y no hay vuelta atrás. Así que el Real Madrid no podría recuperar a la estrella colombiana hasta entonces.

Cuando acabe ese curso, será el Bayern el que tenga que decidir si activa la opción de compra unilateral que firmó en su momento por 42 millones de euros. Casi la mitad de lo que le costó a los blancos su fichaje.

James fue el último 'galáctico' aterrizado a la casa blanca. Tras un gran Mundial, a Florentino Pérez no le costó rascarse el bolsillo en el fichaje. Tres temporadas después, su rendimiento fue irregular. No terminó de asentarse en el once, pero siempre hizo goles relevantes.

El año pasado fue un fijo del plan B, con el que logró importantes actuaciones hasta sumar 11 goles. Un buen guarismo para un futbolista que ahora mismo le vendría bien al Real Madrid, pero que no podrá regresar hasta, mínimo, el verano del año que viene. Y eso siempre y cuando su club no decida adquirirlo.