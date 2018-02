La 'traición' de Florentino Pérez a Cristiano Ronaldo que precipita su salida del Real Madrid

Tito Floren Ronaldo le ha dado al Madrid lo que muy pocos han hecho, es un histórico, renueva le por menos años pero se ha ganado a pulso una mejora salarial, cuando vemos en el mercado, por ejemplo Messi hace unos años no ha ganado champions ni balones de oro y sin embargo le han subido su salario, los Catalinos estan demostrando que a los mejores hay que brindarlos, y desde mi punto de vista Madridista Ronaldo se lo ha ganado, Ahora para ganar la 13ava champions lo necesitamos y tiene que ser apreciado por todo el madridismo para otra vez levantar la orejona, cojones , Vamos Madrid que todavía hay cosas por ganar. ALA MADRID FOR EVER