Los gestos de Cristiano ante el Levante incendian parte del vestuario del Real Madrid

Un sector de la plantilla, harto del comportamiento del portugués

Cristiano, en el partido ante el Levante. Imagen: Reuters.

El Real Madrid se dejó dos puntos más en la lucha por la Liga en campo del Levante. Los de Zinedine Zidane, sin alma, empataron ante el cuadro de Muñiz, y lo hizo al final sin Cristiano Ronaldo. Las imágenes del delantero, contrariado por su sustitución en el 82' y encarado con un cámara que le filmaba, han sido objeto de comentarios en el universo fútbol y no han sentado bien en el vestuario blanco.

Según informa Ok Diario, un sector de la plantilla madridista no encajó nada bien el repertorio gestual del de Madeira. Su seriedad al saludar a Asensio, que no hiciese lo mismo con Zidane y su sonrisa, cargada de ironía, antes de sentarse al banquillo, dejaron claro que la decisión de 'Zizou' no le gustó.

Posteriormente, su frustración la pagó el cámara que filmaba su reacción. El '7', con cara de pocos amigos, le dedicó un gesto de silencio, con el dedo índice en el labio, y le invitó a que grabase lo que sucediese en el césped. Todo ante la mirada del resto de integrantes del banquillo visitante del Ciutat de València.

Lo del sábado ha sido una muestra más de la serie de malos detalles que, así lo piensa parte del vestuario, está teniendo Cristiano en los últimos meses. Reproches a los compañeros por acciones determinadas, malos gestos, caras serias....y todo ello acompañado de un escaso rendimiento en el tapete. Tanto es así que este sector crítico de la plantilla ya no le ve como el líder de antaño.

La guerra particular del portugués con la cúpula a causa de su sueldo agota a un plantel que ve cómo este conflicto aleja a todo el club de lo fundamental: salvar una temporada que se va por el sumidero sin pena no gloria. Un enfado con extensión en una directiva que le busca salida para acabar con el pulso entre bambalinas, pero que tiene su máxima expresión en un vestuario cansado de la situación.