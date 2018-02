Tempestad de críticas al Real Madrid por suspender su entrenamiento por la nieve

El entreno estaba previsto para las 17:00 pero Zidane lo suspendió

El Madrid alega que el problema principal eran los accesos al recinto

Con la crisis de resultado, el madridismo respira indignado por este gesto

Operarios del Real Madrid retiran la nieve sobre los campos 2 y 3 de Valdebebas. Imagen: RealMadrid.com

El Real Madrid anunció ayer que suspendía el entrenamiento que tenía previsto para la tarde. La causa: una intensa nevada que, durante buena parte de la mañana, dejó impracticables los terrenos de la Ciudad Deportiva Real Madrid de Valdebebas, al norte de la urbe. También sus alrededores. Pero eso ocurrió por la mañana. Los blancos tenían previsto ejercitarse a las 17:00.

Aunque los operarios de las instalaciones se pusieron rápidamente a acondicionar la zona apenas frenó la tormenta, Zidane y los suyos se mantuvieron firme. No habría sesión alguna. Ni de puertas a fuera. Ni de puertas a dentro. Ni siquiera una suave sesión de gimnasio.

Alegan desde el Real Madrid que las complicaciones de tráfico eran, en verdad, el origen de este problema. Que los futbolistas habrían tenido dificultades para plantarse en Valdebebas y que, por lo tanto, lo mejor era evitar el caos y dejarlo para otro día.

El problema es que, con la crisis del Real Madrid, ésa que le mantiene a 19 puntos del Barça en cuarta posición, la decisión de no ir un día a la oficina por problemas de tráfico que no impidieron a muchos trabajadores acudir a sus jornadas (aunque fueran con retrasos o saliendo antes de casa) ha provocado malestar entre los aficionados del Real Madrid.

Lo ven como un ejercicio de divismo innecesario y apelan, por ejemplo, a otros equipos de la Comunidad de Madrid que sí entrenaron. Como Leganés o Getafe. Unas críticas que se han extendido a los medios de comunicación.

"Ha nevado en media España y el Real Madrid ha suspendido el entrenamiento de las cinco de la tarde. Pero si tienen gimnasio en Valdebebas, tienen unas instalaciones increíbles, con pabellón y con todo. Después del ridículo del sábado, mejor libramos. Gente ganando una miseria yendo a trabajar y estos con el pastizal que ganan se toman el día libre", opinó anoche Josep Pedrerol, director de El Chiringuito de Atresmedia.

En ese mismo espacio, Tomás Roncero, redactor jefe del diario As, también se mostró duro: "La nevada ha sido por la mañana, por la tarde ya no había problemas. Si hubieran ganado 1-4 el otro día igual hasta me valía. El Bayern entrena muchas veces sobre la nieve y todo el mundo ha estado trabajando a pesar de la nieve. ¿No van porque hay atasco? Pues que lleguen aunque sea tarde y que terminen más tarde, pero que entrene todo el mundo".