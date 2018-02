Montella: "Siento vergüenza por el 5-1, hay que recuperar la buena racha"

6/02/2018 - 18:16

El entrenador del Sevilla FC, Vincenzo Montella, ha reconocido este martes que sintió "vergüenza" por el 5-1 encajado en Ipurua ante el Eibar en el último partido de LaLiga Santander, pero ha pedido a sus jugadores y aficionados que se centren en el Leganés y en intentar acceder a la final de la Copa del Rey.

BARCELONA, 6 (EUROPA PRESS)

"Siento vergüenza por no haber ganado y por el resultado, pero no de la alineación. Eran cosas lógicas que había que hacer y fue decisión ponderada. Tenemos que olvidarnos un poco del último partido y recuperar la racha que teníamos antes", comentó en rueda de prensa.

Este miércoles reciben al Leganés en el Sánchez-Pizjuán en el partido de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey, con el 1-1 de la ida que les da cierta ventaja. "La final es bonita jugarla, sería bonito llegar a ella y luego poder ganarla", apuntó el italiano.

"El equipo ha hecho un recorrido con una buena racha, sólo nos equivocamos en un partido y debemos seguir con la misma mentalidad y ritmo de siempre. Mañana seguramente vibraré con el partido pero no me gusta perder energía con cosas que no puedo controlar", ahondó al respecto.

Además cree que tendrán la ayuda de la afición pese a ese 5-1 o a haber perdido previamente el derbi contra el Real Betis (3-5). "No lo he pensado, estoy seguro de que sentiremos el apoyo total de la gente durante todo el partido y que va a ser un arma más para nosotros", auguró.

"Va a ser un gran día, estamos a un paso de la final y creo que el equipo está listo mentalmente y esperemos conseguir la clasificación. Tenemos que jugar sin miedo y con coraje. La clave está en tener confianza, en tener el espíritu adecuado, en pensar que no es un partido, sino el partido", argumentó.

Pese a comentar que no tiene por qué ser éste, dio a entender el once que podría alinear este miércoles. "Hoy probé esta alineación: Sergio Rico, Navas, Mercado, Lenglet, Escudero, Nzonzi, Banega, Sarabia, Vázquez, Correa y Muriel. Pero también podría cambiarlo", avisó.