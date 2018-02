Vrsaljko: Quiero sentirme importante en este equipo y jugar muchos años aquí

Majadahonda (Madrid), 7 feb (EFE).- El lateral croata del Atlético de Madrid Sime Vrsaljko, que amplió esta semana su contrato por un año, hasta 2022, dijo este miércoles en rueda de prensa que quiere sentirse "importante en este equipo y jugar muchos años" en el conjunto rojiblanco.

"Pienso que puedo crecer y mejorar en cada entrenamiento, en cada partido. Quiero sentirme importante en este equipo y jugar muchos años aquí", aseguró el lateral balcánico en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva Wanda de Majadahonda.

Vrsaljko dijo estar "muy feliz" en Madrid y dio un mensaje de agradecimiento para el equipo técnico, el club y sus compañeros por darle "la oportunidad de crecer en este club".

Sobre los primeros meses de la temporada, en los que no dispuso de oportunidades entre lesiones y decisiones técnicas hasta diciembre, lo que provocó que se especulara con su salida, dijo que eso es "pasado" para él.

"Eso es pasado para mí, busco siempre pensar en positivo y en cada entrenamiento crecer y estar feliz en este club. En este momento eso es lo más importante de todo", comentó.

Preguntado por el gesto de su compañero francés Antoine Griezmann en el partido del pasado domingo ante el Valencia, cuando mostró su disconformidad con la reacción de la grada que criticaba que frenara un contraataque para perder tiempo con un 1-0 a favor, el croata negó que el punta galo tenga un problema con los aficionados.

"Yo no pienso que fuera un gesto malo, pienso que él no tiene ningún problema con los aficionados, y nosotros en el campo tenemos que mantenernos positivos siempre y ganar partidos, tomamos decisiones a cada momento, es una cosa normal y él no tiene ningún problema con los aficionados", señaló.

En ese mismo partido su compañero uruguayo Diego Godín se marchó con un fuerte golpe en la boca propinado por el meta valencianista Neto, que para Vrsaljko debía haber sido castigado con penalti.

"Para mí es un penalti claro, y es una cosa muy fea porque Diego perdió muchos dientes, aunque en este momento está bien. No quiero hablar mucho de árbitros, ellos también se pueden equivocar y no pasa nada", añadió.

El lateral croata dijo que el Atlético puede "llegar lejos" en la Liga Europa, y debe "mantener la segunda posición en LaLiga" en la que están con nueve puntos de ventaja sobre el tercero, el Valencia, los mismos que les separan del líder, el Barcelona.

Los centros de Vrsaljko desde la banda derecha se han convertido en sinónimo de gol en los últimos meses, aunque el lateral balcánico no tiene preferencias sobre los últimos tantos que ha propiciado.

"Me gustan todos, porque son asistencias para goles y al final ganamos partidos con las asistencias, no solo yo, los compañeros que hacen goles. Cada jugador en este equipo es muy importante, yo siempre busco dar el cien por cien en el campo y el equipo es lo más importante", finalizó.