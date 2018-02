Marcelino: "Si tienen que jugar al escondite con Piqué es que nos respetan más todavía"

7/02/2018 - 14:31

El entrenador del Valencia CF, Marcelino García Toral, se ha mostrado seguro de que este jueves pondrán "en grandes dificultades" al Barcelona en la vuelta de semifinales de la Copa del Rey y ha ilustrado el respeto que les tiene su rival hablando del "escondite" con la presencia o no Gerard Piqué, aunque ha añadido que les da "igual jugar contra unos que contra otros", excepción hecha de Leo Messi.

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

"Si tienen que jugar al escondite con nosotros -por Piqué- es que nos respetan más todavía. Si tienen bajas, podemos recitar el número de bajas que teníamos nosotros en la ida. Nos da igual jugar contra unos que contra otros. Solo me gustaría que no estuviera en el campo un futbolista que es definitivo -por Messi-, pero por el bien del espectáculo va a estar", analizó Marcelino en rueda de prensa.

En este sentido, remarcó que "es evidente que, a pesar de tener muchos jugadores extraordinarios, tienen menos recursos sin Messi que con Messi", que no jugó de inicio en el último encuentro liguero ante el RCD Espanyol, una suplencia que el técnico asturiano se toma como muestra de respeto.

"Nos demuestran que tienen muchísima ilusión en llegar a la final, no quieren tirar el partido y nos respetan mucho. No fue solo Messi, hicieron cinco cambios. Sabemos que nos vamos a enfrentar al mejor Barça. Enormes dificultades, un aliciente único", analizó.

Para remontar el 1-0 de la ida, el Valencia deberá "defender extraordinariamente" como Marcelino cree que ya hicieron en el Camp Nou. "Habrá fases del partido en las que el rival nos someterá. En esa fase tenemos que ser intentos y le pediría al público que nos ayude a defender. Hay que ser inteligentes y humildes para reconocer que no tenemos equipo para dominar al Barça durante 90 minutos", pidió.

Preguntado por las posibles provocaciones de Luis Suárez, el entrenador dice que llegan con la lección aprendida. "Todos nos conocemos y debemos saber cómo juega el rival desde el punto de vista técnico y competitivo. No nos podemos distraer apartándonos de lo futbolístico. No hemos hablado de eso ni hablaremos. No tenemos que caer en provocaciones, hemos cometido algún error puntual que tenemos en la retina en Las Palmas -por la expulsión de Gabriel Paulista- y nos da suficiente referencia para saber lo que no tenemos que hacer", recordó.

VATICINA UN PARTIDO "TREMENDAMENTE LARGO Y COMPLICADO"

En cuanto a su propio equipo, avanzó que Gonzalo Guedes "va a entrar en la lista, pero no está para jugar de principio". "Si se creyera dentro de los servicios médicos o del equipo técnico que puede tener el más mínimo riesgo, no estaría en la convocatoria", dijo sobre el argentino, antes de lanzar una arenga a afición y plantilla.

"No sé si lo merecemos, de lo que sí estoy convencido es de que lo deseamos. Jugamos contra el claro favorito de la competición y con un resultado adverso. Nuestra ilusión es ganar el partido y vamos a dejarnos todo en ello. Será un partido largo y tremendamente complicado, pero estoy seguro de que vamos a poner en grandes dificultades al Barcelona. Ojalá después de 90 minutos de esfuerzo podamos decir que estamos en la final", deseó.

Para lograr la remontada, Marcelino aseguró que estos días ha visto "ánimo total, convencimiento, ilusión y ambición" en su plantilla. "Debemos intentar no pecar por exceso, defecto seguro que no vamos a tener. Que lo emocional no pueda con la inteligencia; corazón por supuesto, pero cabeza siempre presente. A los jugadores se les ve en la cara la positividad y el convencimiento. Eso me da mucha tranquilidad", afirmó.

Además, quiso pedir el apoyo de Mestalla para este duelo tan decisivo. "La afición tiene que creer porque, a pesar de que la última racha no ha sido la mejor, el equipo siempre ofrece competitividad y está unido con su afición. Vemos el apoyo que nos dan, demuestran que estan contentos con lo que ven y satisfechos con la actitud de los futbolistas", valoró.