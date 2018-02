El Real Madrid 'castiga' a Cristiano Ronaldo, Isco y Asensio

El club vetó la presencia de los tres en un acto promocional de Nike

El Madrid entiende que los jugadores deben focalizarse sólo en lo deportivo

Cristiano Ronaldo y Asensio celebran un gol la pasada temporada. Imagen: EFE

El Mundial de Rusia está cerca y eso empieza a notarse no sólo desde el punto de vista deportivos (fichajes que buscan más minutos para estar en la gran cita, futbolistas que se cuidan más para evitar lesiones...), sino también desde el enfoque comercial.

Este jueves en Londres tuvo lugar un acto en el que Nike presentó los nuevos modelos de sus botas. En el evento estuvieron todas sus estrellas. Neymar fue la principal, pero no faltaron otras como Ronaldo (ex jugador del Real Madrid), Hazard, Aubameyang e incluso españoles como Saúl o Carrasco. El Real Madrid, sin embargo, no envío ningún representante. El club blanco no autorizó a los tres futbolistas invitados al evento. Cristiano Ronaldo, Isco y Asensio se ausentaron porque, según el club, la concentración debe estar focalizada ahora en la competición. En LaLiga y la Champions.

Cuenta Marca que la entidad vetó a los tres pese a que Nike les había invitado. Una actitud dura que no sólo tiene muchas lecturas. La primera se centra en mantener las formas. A principios de semana el club ya recibió una 'tempestad' de críticas por cancelar el entrenamiento de la tarde después de una nevada que ya era historia para cuando la sesión debía haberse celebrado.

Con esta nueva medida, el club se asegura evitar que vuelven a emerger críticas por dejar que sus estrellas se lo pasen bien en un acto mientras el equipo atraviesa una de las peores crisis de las últimas décadas.

Además, el club también pone palos en las ruedas de Nike (competidora directa de Adidas, la patrocinadora del Real Madrid) y, por último, envía un mensaje a sus futbolistas para que se conciencien de que, en días como éstos, su única obsesión debe de ser sacar a los blancos del atolladero.