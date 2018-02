Di María admite que los 'memes' le hacen daño: necesitó ayuda de un psicólogo

Las criticas en Argentina son las que más daño han hecho al atacante

Di María, durante un partido con la selección argentina. Imagen: EFE

Una de las últimas revoluciones de Internet, la de las redes sociales, ha dejado muchas consecuencias. Una de las más simples y a la vez más repetida y famosa es la de los 'memes', esos dibujos o fotos a los que se añade una frase o palabra pegadiza para buscar el humor rápido de quien lo lee. En el caso de Ángel Di María, futbolista del PSG, ex del Real Madrid e internacional argentino, esta forma novedosa de comunicación no tiene nada de gracioso. Es una de sus pesadillas.

En una entrevista concedida a la cadena de televisión TyC el 'Fideo' ha reconocido que este tipo de mensajes humorísticos le han afectado. Sobre todo aquellos lanzados en el ámbito de la selección argentina, donde la presión para él y todos los miembros de la Albiceleste es grande. Gigantesca. "Las cargadas y los memes a los jugadores de la Selección duelen muchísimo. A mí me ayudó mucho el psicólogo", ha reconocido el futbolista en esa entrevista.

"Argentina está al nivel de Alemania y España por nombres y por lo que tiene para jugar. Sampaoli busca que esté cerca de Leo. Me gusta más asistir que hacer goles. Llegamos a tres finales y no las ganamos por mala suerte, no por falta de huevos", repitió el jugador tratando de defenderse de aquellos que les han acusado de falta de ímpetu en esas citas.

Futuro culé

Di María ha vuelto a admitir que estuvo a punto de fichar por el FC Barcelona el pasado verano, pero dice que ahora no se siente insatisfecho después de un buen arranque de año. "Estuve muy cerca del Barcelona y por las cosas del fútbol no se pudo. Arranqué el 2018 con el pie derecho y estoy muy feliz", ha dicho.

También ha admitido que desea volver a Rosario Central después de haber jugado en Europa y piropea a Cristiano Ronaldo, con el que compartió vestuario y al que ahora se enfrentará en Champions en los octavos de Copa entre el PSG y el Real Madrid. "Cristiano es un excelente jugador. Estar en la misma era que Messi se lo hizo más difícil", concluyó.