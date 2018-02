Zidane: "Todos podemos aportar más y Benzema el primero"

9/02/2018 - 13:28

El entrenador del Real Madid, Zinedine Zidane, ha reconocido que todos pueden "aportar más" en su equipo y "Benzema el primero" para mejorar el rendimiento en la parte final de la temporada, al tiempo que ha aclarado que es "mentira" que haya puesto a Isco Alarcón en el mercado y que su intención es que el centrocampista siga "toda la vida" en el club blanco.

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

"Benzema tiene la presión que tenemos todos, vamos todos en el mismo barco. Cada uno dependemos de uno mismo, todos podemos aportar más al equipo y Benzema el primero. La situación siempre va a ser la misma, dependemos de lo que hagamos en le campo", dijo en rueda de prensa Zidane, que también quiso arropar a Cristiano Ronaldo.

"Cristiano es un jugador excepcional y ha habido momentos en los que no ha podido marcar goles, pero siempre ha estado en los momentos importantes. Este tipo de jugadores siempre cumple en las grandes citas", confió de cara al duelo del próximo miércoles frente al Paris Saint-Germain.

Pese a que no quiso hablar mucho de ese encuentro diciendo que "el más importante ahora mismo" es el de este sábado ante la Real Sociedad, el técnico francés sí habló algo de la eliminatoria de Champions y avanzó que "nadie sabe lo que va a pasar el miércoles".

"Tenemos ganas de hacerlo bien, nada más, ninguna certeza (...) Sabemos la realidad que tenemos, pero no estamos ansioso. Al contrario, son partidos que gustan a los jugadores", dijo, negándose a comentar la sanción de Dani Carvajal, después de que no haya prosperado el recurso ante la UEFA. "Me lo guardo para mí. No cambia nada lo que pueda decir, así que sería una pérdida de tiempo", zanjó al respecto.

"QUIERO QUE ISCO SE QUEDE TODA LA VIDA AQUÍ"

Por otra parte, Zidane volvió a mostrar su confianza en Isco. "Hace un tiempo me preguntaban por qué no fichaba. Confió en mi equipo y siempre voy a confiar hasta el final. Soy de esos que cuando empieza una cosa va muerte y cree en lo que hace. Quiero a Isco y quiero que se quede toda la vida aquí. Eso no ha cambiado porque es muy bueno, lo ha demostrado y puede demostrarlos siempre. Es mentira (que quiera que se vaya). Contesto para que se acabe este tema", subrayó.

Preguntado por la falta de minutos del jugador malagueño, el francés contestó con otra pregunta. "¿Y qué pasa con los demás? Somos 25 y todos son importantes. Lo importante es el equipo e Isco a lo mejor no va a jugar todos los partidos de aquí a final de temporada, pero voy a contar con él. Hoy me preguntáis por Isco, mañana por Ceballos, por Asensio, por los que juegan menos. Siempre es así, la dificultad mas complicada la tengo yo", se resignó.

En cuanto a la situación del equipo, Zidane reconoció que "este año el problema ha sido la falta de regularidad", pero recordó que todavía tienen "un desafío" con la Liga de Campeones que van a "intentar". "Luego no sé cómo va a acabar la temporada, pero estamos convencidos de que podemos hacer cosas muy buenas todavía", advirtió, añadiendo que la trayectoria gris de su equipo viene por "una mezcla de todo".

"Cuando hay cosas negativas no es solo físico o solo cabeza. Este año no hemos sido capaces de ganar siete, ocho, diez partidos seguidos. Tenemos que pensar que falta mucho y que podemos darla la vuelta a todo eso porque tenemos la capacidad de hacerlo", animó.

Por último, Zidane no quiso pronunciarse por la posible negativa del Real Madrid a que la final de la Copa del Rey se dispute en el Santiago Bernabéu. "El club toma sus decisiones. A mí lo que me importa es mi partido de mañana, no me importa el resto", concluyó.