Los once jugadores que tienen su futuro incierto en el Real Madrid

Los próximos meses serán decisivos para la mitad de la plantilla

Imagen. EFE.

El curso 17/18, que comenzó de la mejor manera posible (las dos Supercopas fueron suyas) para el Real Madrid, se ha torcido en Concha Espina. El club blanco se juega el todo por el todo en Champions ante el PSG, y a la vez hasta once jugadores se juegan estos meses su futuro en la entidad madridista.

As repasa la situación de estos once jugadores, que podrían (o no) formar parte de la revolución que planea la directiva para el próximo verano...aunque en el apartado de ventas. Todo un ramillete se futbolistas que son susceptibles de una salida en unos meses.

En la portería, Keylor Navas y Kiko Casilla. La intención del Real Madrid es traer a un portero de élite y, por ende, un aspirante a ser titular y desbancar al 'tico', que correría un puesto y dejaría sin minutos al español. De hecho, Keylor podría plantearse una salida y no es descartable el fichaje de un meta más. Solo un excelente rendimiento en lo que queda de temporada podría evitar esto.

Otros dos casos son los que ocupan la defensa. Achraf Hakimi y Jesús Vallejo no las tienen todas consigo para seguir porque han dejado dudas en su rendimiento. El primero ha tenido minutos por las lesiones de Carvajal y ha dado la sensación de necesitar más rodaje, de no estar preparado todavía para un equipo como el Real Madrid. Por parte del central, más de lo mismo. No hay rastro del solvente defensa cedido el curso pasado en el Eintracht de Frankfurt. Las lesiones, además, no le han dado tregua. La opción de la cesión aparece en el horizonte para ambos...y más con la intención blanca de reforzar la zaga.

En la medular, son tres los jugadores bajo la lupa. Marcos Llorente, sin apenas minutos y a años luz de la importancia que tuvo en el Alavés, es carne de una cesión. Isco, sin espacio en el equipo en cuanto no ha habido jugadores de ataque en la enfermería, podría repleantearse su futuro a pesar de la declaración de amor de Zidane en rueda de prensa. Por último, un Mateo Kovacic que tiene muchos pretendientes y por el que los blancos pueden hacer caja. Esperan Tottenham, Inter (¿moneda de cambio por Icardi?) y Roma.

La zona más caliente es la del ataque. Todos los delanteros del club no tienen ni mucho menos asegurada su continuidad. La 'BBC', para empezar: Cristiano se cuestiona su futuro y está enfrentado a la directiva, y Benzema y Bale ya han desaprovechado casi todas sus vidas extra y la confianza de la entidad. Si se pretende hacer una revolución y fichar a delanteros galácticos, tiene que haber ventas. El verano de 2018 puede ser el del cambio definitivo en la delantera blanca. Lo mismo ocurre con un Borja Mayoral que no ha estado a la altura del desafío de jugar en el Real Madrid. Su perfil de suplente ni siquiera le ha servido para salvarse de la criba. Si hay opciones de cederle (con posibilidad de recompra), saldrá de Concha Espina.