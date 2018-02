Garitano: "A día de hoy todavía somos el equipo veinte de Primera"

Leganés (Madrid), 9 feb (EFE).- Asier Garitano, técnico del Leganés, aseguró este viernes que su equipo aún no puede compararse con el Eibar, al que se enfrentará este fin de semana.

"El Eibar está muy por encima nuestro todavía. A día de hoy nosotros todavía somos el veinte en Primera Division", declaró ante los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al choque liguero.

"El Eibar la temporada pasada estuvo increíblemente bien y este año mejorando todo. Cerca de los mejores, en un estado de ánimo increíblemente bueno. Es capaz en los momentos difíciles de saber quién es y volver a la normalidad. Eso no es nada fácil, eso es de equipo grande. Es un equipo a día de hoy de los más fuertes que hay en Primera", indicó sobre el rival.

Preguntado sobre cómo afronta su equipo lo que queda de campaña tras caer eliminado en semifinales de la Copa del Rey contra el Sevilla, dijo: "Cuando llegas casi a la cima, casi a los ocho mil metros, no hemos podido poner la bandera pero viene la bajada. Y en la bajada es cuando los montañeros se mueren".

"El partido esta ahí, ya ha pasado, nos volveremos a centrar en los retos del día a día para intentar mejorar lo que hicimos la temporada pasada y veremos hasta dónde somos capaces de llegar. No va a ser sencillo, otra vez muchos partidos", explicó.

Garitano no cree que el buen papel copero sea un techo: "Nunca sabes. Salimos de Segunda B. No sabíamos si Segunda era el techo y llegamos a Primera cuando nadie lo creía. No lo sé, veremos hasta dónde somos capaces de llegar. No podría decirlo a día de hoy".

Asimismo, afirmó que ya ha olvidado lo que pasó en el Sánchez Pizjuán y defendió las decisiones tomadas: "Pienso en los diferentes partidos que puede haber. Ya pasaron. No fueron diferentes a lo que yo creía. Tiro el informe a la basura y otra historia, otra experiencia más. No pierdo ningún minuto porque no lleva a ningún sitio".

Garitano considera que lo más importante ahora es salvarse y no quiere pensar aún en los puestos que dan acceso a Europa: "Miro todo, pero el primer gran objetivo es la distancia con los de abajo. Sabía que estamos ahí, un montón de equipos, pero miro abajo. Creo que tenemos que mirar eso".

No le importa dónde consigan la salvación si lo logran pese a que podrían sellarla en Bilbao, algo que ya hicieron el curso anterior: "Me da igual dónde. Salvarse. Me importa tres narices si es en Bilbao, en Anoeta, contra el Betis el último partido... Salvar la categoría sería la leche".

El técnico también habló de los problemas físicos del argentino Alexander Szymanowski: "Es complicado, no hay plazos. Hasta navidades parecía que podía ser un mes, pasaron... su último partido fue en Coruña. No hay plazos. Cuando entras en problemas de que no recuperas... Mucho tiempo, muchos meses. No le pongo plazo. Cuando esté bien entrará en el grupo y cuando tenga buenas sensaciones irá compitiendo. Pero sin poner plazos de fechas".

Otro jugador del que habló fue del saudí Yahia Al-Shehri: "Se le ve un buen chaval, que entiende el juego. No es sencillo ir a un sitio nuevo, con otra forma de entrenar. No hace falta hablarle mucho porque el fútbol lo entiende, bastante más que el noventa por ciento de los que estamos aquí".

"Con balón está bien, pero otro tema es el ritmo, el físico. Necesitará mejorar muchísimo para tener opciones de jugar en una liga como la española a estos ritmos. Veremos su evolución. Va a medio-largo plazo. Juega bien pero esto es otra historia", señaló.