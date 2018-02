Mauro Dos Santos no jugará ante el Eibar

Leganés (Madrid), 9 feb (EFE).- Mauro Dos Santos, futbolista del Leganés y ex jugador del Eibar, no estará ante los que fueran sus compañeros en el conjunto vasco tras no superar los problemas físicos que arrastra.

El central argentino trabajó en solitario durante la sesión previa al choque, celebrada en el estadio de Butarque y que estuvo abierta al público durante los diez primeros minutos. Sobre el verde no se pudo ver sin embargo a su compatriota Alexander Szymanowski, que continúa recuperándose de una lesión.

Por lo que respecta al resto de compañeros, todos estuvieron a las órdenes del técnico Asier Garitano incluido Martín Mantovani. El capitán superó sin problemas las pruebas a las que fue sometido tras sufrir un golpe en la cabeza en el duelo de vuelta de semifinales de la Copa del Rey contra el Sevilla.