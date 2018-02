Fede Cartabia: "Seedorf nos pide que creamos en él, que vamos a salir de esto"

9/02/2018 - 20:37

El futbolista argentino del Deportivo de la Coruña Fede Cartabia ha afirmado este viernes que el nuevo entrenador del conjunto deportivista, Clarence Seedorf, al que califica como "un líder", les ha instado a "creer" para salir de la mala situación liguera y ha asegurado que el partido ante el Betis del próximo lunes (21.00 horas) es "una final" para el club gallego.

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

"Seedorf nos dice confiemos en nosotros, que tenemos mucha calidad. Que creamos en él, que vamos a salir de esto. Hicimos una primera vuelta muy mala. Con el grupo que tenemos deberíamos haberlo hecho mucho mejor pero no podemos volver atrás y hay que pensar en lo que viene. Hay que sacarlo como sea", declaró en sala de prensa.

Además, Cartabia apuntó que el equipo se está adaptando a las nuevas ideas del técnico holandés. "Estos primeros entrenamientos con Seedorf nos sirven para conocernos personal y futbolísticamente. Debemos mejorar muchos aspectos. Él cree que cambiar la mentalidad va a ser importante. Nos estamos adaptando a su nueva idea. Nos viene bien para que nos conozca mucho mejor y a partir de ahí que sea lo mejor para el lunes", indicó.

El centrocampista admitió que las sensaciones con el preparador neerlandés están siendo buenas. "Siempre que hay un cambio de entrenador la intensidad cambia. Con Cristóbal Parralo no tuvimos esa suerte. Trabajó muy bien, se lo agradecemos. Ojalá que le vaya muy bien. Con Seedorf empieza una nueva etapa. Se nota que es un líder, lo era como jugador y también ahora como entrenador", manifestó.

Por otro lado, el argentino calificó el próximo compromiso liguero ante el Betis como un choque decisivo. "Es una final por como se nos dieron los partidos anteriores. Tenemos que pensar en sumar de tres en tres para salir de ahí abajo. Cada vez está más difícil. Los equipos están ganando y nosotros tenemos que empezar a ganar", señaló.

Con el cambio de entrenador, el atacante espera ver a otro Deportivo. "En fútbol es muy importante el nivel psicológico. También creo que los jugadores, cuando cambian de entrenador, cambian la mentalidad. Ojalá se vea un Dépor distinto, que quiera ganar", comentó.

En este sentido, el deportivista apela a hacer un buen papel en las 16 jornadas que restan. "Lo que hacía falta no era carisma sino un cambio. Cuando las cosas no van la mentalidad es muy difícil cambiarla. Yo lo pasé en Córdoba, pasé un año muy duro. Esperemos que estas 16 jornadas que nos quedan nos cambien la primera vuelta mala que hicimos", añadió.

En el plano personal, Cartabia reconoció no estar aún al máximo nivel. "A nivel personal, al cien por cien no estoy. Llevo dos semanas de entrenamiento. Me cuesta un poco volver", sentenció tras ser operado de su pubalgia en diciembre del pasado año.