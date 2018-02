Antonio Conte: "No sé si Morata estará fuera un mes, una semana o toda la temporada"

Álvaro Morata celebra un gol con el Chelsea. Imagen: Reuters

El entrenador del Chelsea, Antonio Conte, ha confesado sentirse "preocupado" con el estado físico de Álvaro Morata ya que no sabe si "estará fuera un mes, una semana o toda la temporada", mostrando su pesimismo sobre la participación del delantero español en la eliminatoria de Champions League frente al FC Barcelona.

"Morata tiene un problema y estamos luchando para resolver el dolor que tiene. Podría decir un mes, una semana o la temporada, pero no sé cuánto tiempo estará fuera, y por esta razón estoy un poco preocupado", reconoció Conte en rueda de prensa.

El Barcelona será el rival de los ingleses en octavos de final de la Liga de Campeones, una eliminatoria que se disputará los días 20 de febrero (Stamford Bridge) y 14 marzo (Camp Nou).

El técnico italiano subrayó que "en el futuro será muy importante que la Federación dé un poco de descanso a los jugadores''. ''Después de jugar muchos partidos cada tres días es muy difícil para todos los jugadores, especialmente si disputas todas las competiciones como hacemos nosotros", lamentó Conte.

En cuanto al estado de su equipo, que viene de encajar dos duras derrotas en la Premier League llamó a sus jugadores a "tratar de detener esta mala racha" en el partido del próximo lunes frente al West Bromwich Albion. "No será fácil porque en este tipo de situaciones confianza no es alta, pero tenemos que confiar en nuestro trabajo y confiar en nuestro fútbol para intentar obtener la victoria", dijo el ex técnico de Juventus.