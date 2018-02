(Previa) El Valencia busca recuperarse en el derbi y el Sevilla quiere ser regular en Liga

El Valencia se enfrenta este domingo al Levante en el derbi valenciano (20.45 horas) con la intención de recuperar el camino de la victoria tras tres partidos con derrota, mientras que el Sevilla intentará extender el subidón copero en su encuentro ante el Girona, nuevamente al amparo del Sánchez-Pizjuán (12 horas).

Mestalla acoge un nuevo derbi con dos equipos necesitados. De un lado, el Valencia de Marcelino, que llega tras perder ambos partidos con el Barça en semifinales de Copa y frente al Atlético de Madrid en Liga. Del otro, un Levante que cogió aire empatando contra el Real Madrid, pero que sigue coqueteando con los puestos de descenso.

El conjunto que entrena Juan Ramón López Muñiz ha ganado un solo partido de los últimos 17 y ve cómo el Deportivo podría superarle este lunes si no puntúan en casa del eterno rival. Los granotas no podrán contar con Iván López, Jefferon Lerma, ambos por lesión, además de la consabida ausencia de Álex Alegría.

Por su parte, el Valencia no dispondrá de Rodrigo, Coquelin -con sobrecargas musculares-, ni Ezequiel Garay, que padece una rotura muscular. Bajas sensibles para el equipo 'che', que no puede seguir perdiendo puntos si no quiere perder el tren de los dos primeros. Además, Murillo -por una hernia- no podrá jugar hasta marzo.

En otro de los partidos destacados de este domingo, el Sevilla recibe al Girona con la intención de alargar la fiesta del pasado miércoles. Los de Montella certificaron su presencia en la final de Copa tras eliminar al Leganés (2-0) y ahora confían en "centrarse" en la Liga. "Los esfuerzos para asegurar la Copa han hecho que ocurriese lo de Eibar el pasado domingo", dijo el técnico italiano tras encajar 5-1 en Ipurua.

Apartada la Copa hasta el 21 de abril, fecha de la final, el Sevilla intentará recuperar el tono en Liga y apretar por la cuarta posición. Por el momento es sexto, a cuatro puntos del Villarreal -quinto- y a seis del Real Madrid, que cierra el cupo de la 'Champions', aunque a los blancos les falte aun un partido por disputar.

El equipo andaluz, que sólo contabiliza un triunfo liguero en los dos últimos meses de competición, tiene las bajas de Nolito, Corchia y Kjaer, por lesión, además de Banega, que se perderá el duelo frente a los gerundenses por acumulación de amonestaciones. El argentino será una ausencia sensible para el Sevilla, sobre todo tras las últimas buenas actuaciones.

Enfrente estará el sorprendente Girona, que parece llevar más años en Primera pese a ser su debut en la máxima categoría. Los catalanes acuden con la intención de seguir haciendo méritos para celebrar la salvación antes de tiempo. Además, los de Pablo Machín, sin el sancionado Maffeo, no descartan asomarse a Europa pues hasta un empate en la capital andaluza podría valerles.

EL CELTA QUIERE DAR EL SALTO A EUROPA.

Por su parte, el Celta de Vigo no puede fallar este domingo ante su público (18.30 horas) si quiere dar un salto que le sitúe en los puestos continentales. El cuadro de Juan Carlos Unzué es muy fuerte en Balaídos y tratará de dominar a un Espanyol que no quiere complicaciones. Para ello, los pericos deben mejorar sus guarismos lejos de la Ciudad Condal.

El Espanyol es decimoquinto y tiene ocho puntos de margen sobre el descenso. Una renta que parece amplia, pero no deben confiarse. El equipo 'perico' solo ha ganado un partido esta campaña lejos de su estadio: ante el Málaga en la primera jornada del año 2018.

Los olívicos, por su lado, afrontan el choque sin bajas, mientras que el equipo dirigido por Quique Sánchez Flores pierde a Granero por cinco amarillas y al delantero Jairo hasta mediados de marzo. La gran noticia para los blanquiazules es el más que posible regreso de Piatti, que podría volver a contar con minutos este domingo.

--PROGRAMA DE LA JORNADA.

-Viernes.

Athletic Club - Las Palmas 0-0.

-Sábado.

Villarreal - Alavés 13:00.

Málaga - Atlético Madrid16:15.

Leganés - Eibar18:30.

Real Madrid - Real Sociedad20:45.

-Domingo.

Sevilla - Girona 12:00.

Barcelona - Getafe16:15.

Celta Vigo - Espanyol18:30.

Valencia - Levante20:45.

-Lunes.

Deportivo La Coruña - Real Betis 21:00.