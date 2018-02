Valverde: "El partido contra el Getafe tiene mucho peligro"

10/02/2018 - 14:01

El entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, afirmó que su rival este domingo (16.15 horas), el Getafe, "siempre vende cara su derrota", además de asegurar que lo "más importante" será "cambiar el foco" tras haber conseguido este jueves clasificarse, por quinto año consecutivo, para la final de la Copa del Rey.

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

"El partido de ida ya tuvo muchísima dificultad. Fue la primera vez que tuvimos un marcador adverso y también la primera remontado. Eso nos impuso mucho y fue fruto de nuestra reacción y también del trabajo del Getafe. Es un equipo al que le hacen muy pocos goles fuera de casa. Se defiende bien, está haciendo una gran temporada y siempre vende cara su derrota", dijo.

El extremeño, que reconoció las virtudes del equipo de Pepe Bordalás, explicó que para el Barça es un partido "que tiene su peligro". "Por el rival, por la hora y por nuestra situación, porque venimos de jugar el jueves y de clasificarnos para una final", avisó el 'Txingurri', que pidió el apoyo del Camp Nou hasta en dos ocasiones. "Es importante que nuestro público esté con nosotros", espetó.

"Hay que enfocar el partido sin pensar en la final de Copa. Ya estamos en la segunda vuelta, llegan los partidos decisivos y hay que sacarlos adelante. Sabemos la importancia que tienen. Debemos cambiar el foco porque esta semana se lo ha llevado el partido con el Valencia y está muy reciente. Ahora hay que enfocar el siguiente, que viene muy rápido, y tenemos que estar activos para darle importancia a este partido", apuntó.

"Pero tanto nosotros como el público. Queremos mantener la distancia respecto a nuestros perseguidores y queremos asegurar los tres puntos en casa. El Getafe aprieta mucho, es muy incómodo para todos los equipos, no te deja en paz y sale mucho a la contra", insistió en relación al equipo del sur de Madrid.

Preguntado por el posible once, Valverde fue esquivo con la prensa. "No voy a decir nada al entrenador rival. Públicamente no solemos dar pistas. Es un absurdo. Él no lo dice y yo tampoco se lo voy a decir a él", añadió al ser preguntado si Piqué será titular o comenzará, por primera vez, el colombiano Mina.

"Ya el otro día pudo tener algunos minutos y él está listo para jugar igual que los demás. Ya dio el primer paso de debutar, fue poco tiempo, pero esto no para y estamos inmersos en competiciones importantes y se tiene que habituar a eso", dijo sobre el zaguero internacional.

Además, otra de las novedades para este domingo es el regreso de Ousmane Dembélé. "No sé el protagonismo que tendrá de aquí al final de temporada, pero dependerá de su trabajo. La verdad es que tenemos puestas muchas esperanzas en él. Esperemos que ahora nos pueda ir aportando cosas. Está bien, lleva tiempo entrenando con el grupo y pensamos que el partido de mañana es un buen día para estar", comentó.

"Celebramos su vuelta de igual manera, independientemente de nuestro momento. No ha podido estar en algunos momentos de la temporada y lo hemos paliado entre todos. Cuando las cosas van bien la entrada siempre es un poco más a favor de corriente", recordó el extécnico del Athletic Club.

"LO IDEAL SERÍA SABER LA FINAL"

Por su parte, Valverde -que vio "bien" a Coutinho en Mestalla- fue preguntado por la final de Copa, la cual todavía no tiene ni sede, ni horario. "¿Qué quieres que te diga?", le replicó al periodista. "Nuestro trabajo era clasificarnos para la final, lo otro corresponde a otras personas".

"Lo ideal sería evitar especulaciones al principio de temporada. Es un proceso que se repite todos los años y al final da que hablar. No es una de mis principales preocupaciones si soy sincero. El campo ideal sería en el que ganáramos. Está claro que sería mejor si lo supiésemos al principio de temporada", agregó.

Por último, y antes de defender a Luis Suárez -"el mejor delantero del mundo"- Valverde fue preguntado si le hacía ilusión ganar el triplete. "La gente puede tener ilusión por muchas cosas, es bueno que la gente se ilusione, pero nosotros somos los profesionales y esto es una cuestión de secuencia matemática", aseveró.

"Cuando tienes cero títulos quieres uno. Cuando tienes uno quieres dos y cuando tienes dos quieres tres, pero -de momento- no tenemos ninguno. Tenemos una final asegurada, una Liga por la que estamos peleando y la 'Champions', que también queremos ganarla. Pero sabemos que para conseguir uno tenemos que ganar mañana al Getafe", finalizó.