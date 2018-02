Marcelino: "En crisis no estamos, pero tenemos que hacer cosas mejor"

Valencia, 10 feb (EFE).- El entrenador del Valencia, Marcelino García Toral, aseguró en rueda de prensa que su equipo no está en crisis, a pesar de haber sumado seis derrotas consecutivas pero subrayó que han perdido la eficacia en el área y esa circunstancia les ha castigado, por lo que tienen que hacer "cosas mejor para ganar".

"Los hechos son evidentes. Si pierdes seis partidos consecutivos, aunque creo que casi todos con análisis diferentes es que tienes que hacer cosas mejor para ganar. En crisis creo que no estamos, porque las sensaciones que tengo después de ver el partido es que el equipo no es permeable, que no tenga identidad, que esté a merced del rival pero es un equipo que sale castigado porque hemos perdido eficacia en las áreas", dijo Marcelino

"Es evidente que tenemos que recuperar la eficacia. Sabemos lo que hemos hecho mal y trabajamos para conseguir esos errores. Somos optimistas, estamos orgullosos y agradecido a lo que está haciendo la plantilla y no hay ningún síntoma interno para cambiar la dinámica extraordinaria en el conjunto general esta temporada", insistió.

El entrenador asturiano reconoció que si hubieran sido capaces de eliminar al Barcelona les hubiera ayudado a superar este bache en LaLiga y sobre todo al cansancio acumulado en la plantilla tras haber jugado tres rondas de Copa del Rey en este inicio de 2018.

"Hubiéramos tenido un estado emocional diferente si hubiéramos eliminado al Barcelona, pero estamos muy satisfechos porque hemos hecho una eliminatoria muy digna y hemos puesto en dificultades al Barcelona. Tenemos un cansancio del partido y prolongado del mes de enero. Desde el punto de vista físico será difícil pero no es excusa y sabemos lo que tenemos que hacer para conservar la posición", indicó.

Marcelino afirmó que deben centrarse en el partido ante el Levante, ya que es una necesidad para ellos ganar. "Ahora tenemos un derbi después de un mes complicado por el numero de partidos y los rivales y para acabar este proceso de muchos partidos en el que vamos a intentar romper la racha negativa de resultados que llevamos. Mañana a ganar", declaró.

"En la segunda vuelta, más que en la primera vuelta, todos los partidos son importantes. Es indudable que necesitamos ganar, venimos de tres derrotas consecutivas y jugamos en nuestro estadio un derbi con todo lo que ello entraña pero necesitamos ganar y sabemos que gran parte de lo que consigamos hacer al final del campeonato dependerá de los puntos que consigamos en Mestalla", añadió.

El entrenador del Valencia, que confirmó las bajas para el derbi de Jeison Murillo, Ezequiel Garay, Andreas Pereira y Rodrigo Moreno y apuntó que decidirá en el entrenamiento de esta tarde el concurso de Francis Coquelin, se mostró convencido de que Simone Zaza, que lleva dos meses sin marcar, recuperará el olfato goleador.

"Un delantero está mejor cuando mete goles, suponemos que pronto lo volverá a hacer, el gol llegará", manifestó.

Además, Marcelino pidió que reine el buen ambiente en el derbi y subrayó las cualidades del Levante fuera de casa. "Esperemos que sea una fiesta bonita del fútbol porque en la primera vuelta fue espectacular desde el punto de vista de las aficiones", señaló.

"El Levante es un equipo intenso, con muy buenos resultados fuera de casa, el problema que tiene es que ha empatado mucho pero ha perdido muy poco fuera de casa y esperamos un partido muy difícil porque traemos unas palizas buenas", finalizó.